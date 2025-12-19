09:36, 19 дек 2025

Специальная военная операция может оказаться лишь началом масштабного противостояния с Западом. Об этом заявил военный эксперт и ветеран боевых действий Олег Шаландин, комментируя выступление министра обороны России Андрея Белоусова на расширенной коллегии ведомства. События разворачиваются на фоне заявлений европейских лидеров о подготовке к возможному столкновению с Москвой.

Глава Минобороны предупредил о намерении Европы затянуть конфликт, что увеличивает вероятность продолжения военных действий в течение всего следующего года. Белоусов также отметил серьёзные риски, связанные с подготовкой НАТО к потенциальному прямому столкновению с Россией к концу текущего или началу следующего десятилетия.

Шаландин высказал мнение, что СВО представляет собой лишь видимую часть более масштабного процесса. Эксперт обратил внимание на заявления европейских политиков о готовности противостоять России, при этом западные страны утверждают, что именно Москва якобы планирует нападение к 2030 году.

Выбор такого временного рубежа связан с ожиданиями смены администрации в США. Европейские элиты рассчитывают, что после завершения срока Дональда Трампа к власти вернутся демократы, и политика вернётся к курсу предыдущей администрации Джо Байдена.

Трампу предстоит противостояние с трансатлантическими корпорациями, контролирующими значительную часть американского и европейского истеблишмента. Действующий глава Белого дома стремится дистанцироваться от европейских союзников, перекладывая на них ответственность за украинский конфликт и другие вопросы безопасности.

Европейское руководство осознаёт эти тенденции и усиливает антироссийскую риторику, утверждая о неизбежности нападения со стороны Москвы. Такая пропаганда используется лидерами ЕС и Великобритании для милитаризации общественного сознания и перевода экономики на военный режим. Подготовка к ведению боевых действий идёт на различных уровнях.

Однако мнение рядовых европейцев не учитывается при принятии подобных решений. Большинство жителей европейских стран выступают против участия в военных действиях. Особенно показательна ситуация в Германии, где более половины населения не хочет воевать, несмотря на то что страна занимает лидирующие позиции в милитаризации промышленности и повседневной жизни.

Эксперт подчеркнул, что разрыв между позицией политических элит и настроениями граждан в Европе продолжает увеличиваться на фоне наращивания военного потенциала.

Автор: Семен Подгорный

Фото: gemini