Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Путину выдвинули требования. Ответ был жестким: Минобороны вывело "ЯРСы" на позиции. Глобальная встряска для США. Кадры впечатляют

Путину выдвинули требования. Ответ был жестким: Минобороны вывело "ЯРСы" на позиции. Глобальная встряска для США. Кадры впечатляют

09:47, 19 дек 2025

После очередных требований к России о перемирии во время католического Рождества Министерство обороны опубликовало кадры манёвров ракетных комплексов «Ярс» в Сибири. Это произошло 17 декабря 2025 года. Информацию распространило военное ведомство.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц и украинский президент Владимир Зеленский заявили, что Россия должна согласиться на прекращение огня в период рождественских праздников. В Кремле на это отреагировали, заявив, что приоритетной задачей остаётся устранение причин конфликта, а предоставление украинским силам времени на передышку противоречит интересам страны.

Вскоре последовал второй ответ. Верховный главнокомандующий Владимир Путин распорядился вывести расчёты ракетных комплексов «Ярс» на манёвры, что не проводилось длительное время. Военное ведомство сообщило, что установки покинули специальные сооружения и начали совершать марш по маршрутам боевого патрулирования. Для обеспечения безопасности задействовали беспилотники «Элерон».

В ходе учений военные выполнили интенсивные манёвренные действия, отработали инженерное оборудование полевых позиций и организацию маскировки. Министерство обороны распространило второе сообщение, в котором уточнило, что «Ярсы» не только вышли на маршруты патрулирования, но и были размещены в шахтных пусковых установках. Таким образом, российские вооружённые силы пополнились новыми ракетными комплексами.

«Ярс» относится к оружию мегатонного класса. По имеющимся данным, длина ракетной установки составляет около 22 метров, что равно четверти футбольного поля. Масса комплекса превышает 45 тонн. Система может быть приведена в боевую готовность за несколько минут, при этом одна ракета способна поражать до трёх целей одновременно.

Особенностью комплекса является его неуязвимость для систем противоракетной обороны противника, что делает его перехват крайне затруднительным. После публикации информации военным ведомством в США отреагировали с беспокойством.

Американское издание Military Watch Magazine признало превосходство «Ярса» над используемыми в США межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman III. Последние находятся на вооружении американской армии более 50 лет. Издание отметило, что в случае эскалации у России будет существенное преимущество в ракетных технологиях.

Публикация кадров манёвров стала ответом на попытки диктовать условия России. В Кремле неоднократно заявляли, что специальная операция будет продолжаться до достижения поставленных целей, независимо от требований НАТО и других структур о её завершении.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

СВО – верхушка айсберга. Показалась ее подводная часть: "Нападение точно будет. Мы должны быть готовы к худшему"

Читайте также:

СВО – верхушка айсберга. Показалась ее подводная часть: "Нападение точно будет. Мы должны быть готовы к худшему"
Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
Читайте также

Урсула фон дер Ляйен и Фридрих Мерц поссорились из-за Украины: канцлера пугает идея отправить немецких солдат на войну с РФ
Россия/мир
Урсула фон дер Ляйен и Фридрих Мерц поссорились из-за Украины: канцлера пугает идея отправить немецких солдат на войну с РФ
«Зеркальные меры»: Чем Россия ответит на размещение вооружений США в Германии — Путин сделал Западу предупреждение
Россия/мир
«Зеркальные меры»: Чем Россия ответит на размещение вооружений США в Германии — Путин сделал Западу предупреждение
«Должен проиграть»: Зеленский обратился со слезливой речью — Россия наступает, что-то надо делать
Россия/мир
«Должен проиграть»: Зеленский обратился со слезливой речью — Россия наступает, что-то надо делать
За Севастополь и маленькую Лизу ответили: Российский удар возмездия настиг исполнителей ракетной атаки по крымскому пляжу — уничтожены «Хаймарсы» и «иностранные специалисты»
Россия/мир
За Севастополь и маленькую Лизу ответили: Российский удар возмездия настиг исполнителей ракетной атаки по крымскому пляжу — уничтожены «Хаймарсы» и «иностранные специалисты»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен