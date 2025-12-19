09:47, 19 дек 2025

После очередных требований к России о перемирии во время католического Рождества Министерство обороны опубликовало кадры манёвров ракетных комплексов «Ярс» в Сибири. Это произошло 17 декабря 2025 года. Информацию распространило военное ведомство.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц и украинский президент Владимир Зеленский заявили, что Россия должна согласиться на прекращение огня в период рождественских праздников. В Кремле на это отреагировали, заявив, что приоритетной задачей остаётся устранение причин конфликта, а предоставление украинским силам времени на передышку противоречит интересам страны.

Вскоре последовал второй ответ. Верховный главнокомандующий Владимир Путин распорядился вывести расчёты ракетных комплексов «Ярс» на манёвры, что не проводилось длительное время. Военное ведомство сообщило, что установки покинули специальные сооружения и начали совершать марш по маршрутам боевого патрулирования. Для обеспечения безопасности задействовали беспилотники «Элерон».

В ходе учений военные выполнили интенсивные манёвренные действия, отработали инженерное оборудование полевых позиций и организацию маскировки. Министерство обороны распространило второе сообщение, в котором уточнило, что «Ярсы» не только вышли на маршруты патрулирования, но и были размещены в шахтных пусковых установках. Таким образом, российские вооружённые силы пополнились новыми ракетными комплексами.

«Ярс» относится к оружию мегатонного класса. По имеющимся данным, длина ракетной установки составляет около 22 метров, что равно четверти футбольного поля. Масса комплекса превышает 45 тонн. Система может быть приведена в боевую готовность за несколько минут, при этом одна ракета способна поражать до трёх целей одновременно.

Особенностью комплекса является его неуязвимость для систем противоракетной обороны противника, что делает его перехват крайне затруднительным. После публикации информации военным ведомством в США отреагировали с беспокойством.

Американское издание Military Watch Magazine признало превосходство «Ярса» над используемыми в США межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman III. Последние находятся на вооружении американской армии более 50 лет. Издание отметило, что в случае эскалации у России будет существенное преимущество в ракетных технологиях.

Публикация кадров манёвров стала ответом на попытки диктовать условия России. В Кремле неоднократно заявляли, что специальная операция будет продолжаться до достижения поставленных целей, независимо от требований НАТО и других структур о её завершении.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok