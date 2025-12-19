"Всех запугали ГРУ России": Венгрию слили в последний момент. Война с Москвой – "последний шанс выжить". Мерц "расписался в банкротстве" TC

10:06, 19 дек 2025

На фоне острых разногласий между странами Евросоюза саммит в Брюсселе 18-19 декабря продемонстрировал глубокий кризис единства блока. Вопрос о конфискации замороженных российских активов для финансирования Украины столкнулся с жёсткой оппозицией нескольких государств-членов. Об этом сообщают европейские СМИ и политические источники.

Венгрия объявила о победе

17 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о снятии вопроса конфискации российских активов с повестки предстоящего саммита. По его словам, это произошло в результате интенсивных переговоров, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила отсутствие данной темы в официальном списке обсуждаемых вопросов.

Венгерский лидер охарактеризовал это как победу Будапешта на переговорах перед саммитом. Орбан резко критиковал Брюссель, утверждая, что власти ЕС нарушили право вето на заморозку российских активов. Он подчеркнул, что изъятие золотовалютных резервов России фактически равносильно объявлению войны, и Москва ответит зеркальными мерами, которые Евросоюз может не пережить.

Венгерский премьер также отклонил альтернативную схему совместных займов ЕС для Украины. Будапешт не намерен брать на себя ответственность за такой кредит и планирует искать союзников для блокировки этой инициативы.

Неожиданный поворот на саммите

Однако 18 декабря ситуация резко изменилась. Урсула фон дер Ляйен заявила, что главы европейских государств не покинут саммит, пока не будет найдено решение по финансированию Украины. По данным Politico, это заседание Европейского совета стало последним шансом для блока продемонстрировать свою способность принимать важные решения.

Несмотря на многонедельные усилия по убеждению несогласных стран, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сохранил твёрдую позицию, пользуясь сильной поддержкой внутри своей страны. Менее чем за сутки до решающего момента бельгийский представитель на закрытых переговорах заявил коллегам, что ситуация движется в обратном направлении. Италия, Болгария и Мальта также выразили своё несогласие с предложенными планами.

Позиция Бельгии

Барт де Вевер публично объяснил причины своего отказа. По его словам, использование российских активов может нарушить нормы международного права. Он отметил, что подобных действий не предпринималось даже во время Второй мировой войны. Премьер Бельгии предупредил, что сумма компенсаций по возможным судебным искам может значительно превысить стоимость самих активов.

Де Вевер также указал, что Еврокомиссия до сих пор не предоставила заслуживающего доверия текста с гарантиями по российским активам. Он допустил возможность компромисса, но подчеркнул, что не пойдёт на уступки по пунктам, угрожающим финансовой безопасности Европы и Бельгии.

В ответ на позицию де Вевера украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет требовать объяснений от бельгийского премьера, хотя тот уже неоднократно публично изложил свою точку зрения.

Заявление канцлера Германии

Канцлер Германии высказался о ситуации, заявив, что использование российских активов является единственным выходом. Он выразил надежду на поиск общего решения для Евросоюза. Фактически это заявление признаёт, что у блока нет собственных средств для финансирования украинского конфликта без привлечения замороженных российских денег.

Британские СМИ о давлении на Бельгию

Издание The Guardian опубликовало материал, в котором утверждается о давлении на ключевые фигуры в компании Euroclear, где хранятся замороженные российские активы. Согласно неназванным источникам в европейских разведывательных службах, угрозы поступали в адрес генерального директора депозитария Валери Урбен и других высокопоставленных руководителей. Газета связала эту кампанию с действиями российской военной разведки.

Риски для европейских стран

Зеленский заявил, что донёс до американцев в Берлине свою позицию о необходимости получения 200 миллиардов долларов. По его словам, США готовы оказывать поддержку, и теперь всё зависит от политической воли европейских лидеров.

Речь идёт о конфискации суверенных активов государства, что создаёт опасный международный прецедент. По данным украинского блогера Анатолия Шария, Россия уже конфисковала или заморозила активы минимум 32 западных компаний, что привело к потерям не менее 57 миллиардов долларов. Потенциальный объём активов, которые могут быть изъяты в ответ, оценивается в 127 миллиардов долларов.

В сентябре был подписан указ, вводящий ускоренную процедуру национализации дочерних предприятий иностранных компаний в России в ответ на враждебные действия. Бельгия опасается последствий для Euroclear, Италия беспокоится за судьбу своих банков и инвесторов, Австрия переживает за Raiffeisen, крупнейший австрийский банк, чья выручка в России исчисляется миллиардами долларов.

Асимметрия в возможностях

Ключевой момент заключается в том, что Россия способна действовать быстро без судебных процедур и бюрократических задержек, в то время как Евросоюз связан внутренними разногласиями и правовыми ограничениями. Военный корреспондент Юрий Подоляка отметил, что саммит ЕС и вопрос о кредите за счёт конфискованных активов являются ключевыми событиями, где страны блока решают судьбу замороженных российских средств и их возможную передачу Киеву для продолжения военных действий.

