Противоборствующие стороны рапортуют о наступлении в районе Купянска. Российские силы продолжают штурмовые действия, а украинские подразделения пытаются удержать позиции. Об этом сообщают военные источники 19 декабря 2025 года.

Удары по территориям

Украинские формирования продолжили ночные атаки на гражданские объекты российских регионов. В Белгороде пострадал младенец пяти месяцев от роду. В Липецке беспилотник врезался в многоквартирный дом. В Орле зафиксированы повреждения инфраструктурного объекта. В нескольких областях отмечены разрушения жилых домов, автомобилей, линий электропередач и локальные отключения электроэнергии.

Российские войска нанесли удары по Одессе. Целями стали энергетические объекты и мост в районе Маяков, который используется для доставки грузов с Запада. Мост получил серьезные повреждения. Жители Одессы вышли на протесты из-за многодневного отсутствия электроснабжения, следуя примеру киевлян.

Боевые действия на северном направлении

Украинские подразделения предприняли попытку контратаки в районе Андреевки на Сумском направлении, но безрезультатно. Российские войска наступают по всей линии соприкосновения. В Харьковской области активные действия ведутся южнее Волчанска, в районах Мелового и Хатнего.

По информации канала «Два майора», из Купянска поступают кадры поражения украинских военнослужащих российскими беспилотниками в южной части города и ударов по технике ВСУ в населенном пункте Петровка западнее Купянска. Украинские силы продолжают интенсивные контратаки.

Военный корреспондент Лисицын сообщает о крайне напряженных боях за город. ВСУ пытаются прорваться с северо-западного и юго-западного направлений. Российская армия подтянула резервы и готовит контрудар в районе Радьковки.

Продвижение в районе Северска

К югу от Северска российские подразделения зачистили карман фронта и начали штурм Звановки и Свято-Покровского. Российские отряды форсировали реку Бахмутку. По данным военного корреспондента Лисицына, идут бои за Закотное, Озёрное и район Дибровы. Российские войска продвигаются от Васюковки и Резниковки в направлении Рай-Александровки.

Ситуация на Донбассе

Российские части продвинулись к северу от Покровска и ведут интенсивные боевые действия в направлении Гришино, Родинского и Софиевки. Разрозненные группы украинских военных в Мирнограде последовательно теряют связь.

Группировка российских войск «Восток» ведет ожесточенные бои в Гуляйполе. В этом районе, а также в населенных пунктах Герасимовка и Терноватое ВСУ провели девять безуспешных атак, потеряв до двух взводов личного состава и шесть бронемашин. Одновременное давление российских войск на оборону противника в нескольких районах растягивает его резервы.

По данным Лисицына, под контролем российских сил находится большая часть северной, восточной и южной частей Гуляйполя. Идет давление на Братское, зачистка Андреевки, бои у Заречного.

В Степногорске украинские подразделения продолжают удерживать центральную часть города. По этим позициям наносятся удары с применением беспилотников, артиллерии и авиабомб.

Противник пытается перебрасывать подкрепления в условиях ограниченной видимости. В Приморском продолжаются бои. Восточнее Степногорска десантники прорвали оборону противника и продвинулись к Лукьяновке, где идут напряженные столкновения.

Информационное противостояние вокруг Купянска

Вокруг ситуации в Купянске развернулись споры в информационном пространстве. Киев заявляет, что город не взят, и регулярно сообщает об успехах, публикуя кадры с украинскими флагами в неких локациях. С российской стороны поступают сдержанные доклады о реальном положении дел.

Канал «Военная хроника» отмечает формирование двух параллельных реальностей. Украинская сторона заполняет информационное пространство сообщениями о якобы продолжающемся освобождении Купянска, но что конкретно вкладывается в это понятие, остается неясным. Россия фокусируется на попытках пресечь проникновение ВСУ в город малыми группами по одному-два человека.

Реальная ситуация в Купянске остается неясной из-за тумана войны. Часть города находится под российским контролем, часть под украинским. Российское командование может намеренно скрывать часть информации, как это происходило в Авдеевке и Покровске, чтобы застать противника врасплох. Это может привести к тому, что генштаб ВСУ бросит и потеряет все доступные резервы.

Значение Купянска для сторон конфликта

Военные аналитики отмечают, что ситуация в Купянске и его окрестностях остается сложной для обеих сторон. Для российских штурмовиков главная задача — отразить контратаки и прочно закрепиться на занятых позициях.

Для ВСУ задача выглядит иначе. Им необходимо не допустить, чтобы Россия окончательно закрепила контроль над Купянском как территориально, так и в информационном плане. С момента формирования Двуреченского плацдарма время работает против Киева. Чем дольше Россия удерживает позиции и развивает наступление, тем быстрее может начаться продвижение в этом районе дальше.

Украинская сторона стремится постоянно противодействовать и оказывать давление, даже если это требует колоссального расхода ресурсов. Потеря значительной части Харьковской области для Киева репутационно опаснее потери Донбасса.

По мнению «Военной хроники», речь идет не только об информационной картинке. Если фронт под Купянском начнет разрушаться и Россия получит возможность продвинуться вперед, это сразу ударит по переговорной позиции Киева. Такой сценарий стараются не допустить любой ценой, что означает, что сражение за купянский район далеко от завершения.

