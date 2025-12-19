14:25, 19 дек 2025

В районе населённого пункта Покровское в Днепропетровской области складывается критическая ситуация для украинских формирований. Российские штурмовики сообщили, что командование ВСУ бросило своих бойцов в окружении, обещая помощь, которая так и не пришла. Об этом рассказали военнослужащие с позывными «Космос» и «Атя» в интервью телеканалу «Звезда».

География окружения

Населённый пункт Покровское находится на важной транспортной артерии — трассе Донецк-Запорожье. Контроль над этой территорией имеет принципиальное значение для снабжения украинских подразделений в регионе. Сейчас российские войска ведут наступление одновременно с нескольких направлений: от Герасимовки, Отрадного, Новоалександровки, Волчьего и Орестополя.

Единственная серьёзная дорога для подвоза подкреплений — из Гуляйполя — давно находится под огневым контролем российских сил. Попытки доставить что-либо с северного направления также блокируются. Украинские формирования фактически оказались в оперативном окружении без возможности получить боеприпасы, провизию или эвакуироваться.

Жизнь на остатках запасов

Штурмовик с позывным «Космос» описал состояние противника следующими словами: у окружённых нет возможности получить ни провизию, ни боеприпасы, и уйти они тоже не могут. На вопрос, как они существуют в таких условиях, боец ответил: «На остатках. То есть запасы у них есть, запасы, ну, так сказать, довольно хорошие, но всё когда-то кончается».

По словам военнослужащих, украинские бойцы расходуют то, что было заготовлено ранее, однако эти резервы не бесконечны. Положение усугубляется тем, что пополнить их в сложившихся условиях невозможно.

Обещания без действий

Особенно тяжёлой ситуацию делает позиция украинского командования. Штурмовик с позывным «Атя» рассказал, что было слышно, как окружённые просили у своих командиров помощь, умоляли дать оружие и боеприпасы, а также организовать эвакуацию. Ответ был один: «Оставайтесь на месте, всё скоро будет».

Однако обещанная помощь так и не пришла. По словам российского штурмовика, никто не появился и не оказал содействия окружённым. Командование ВСУ ограничилось заверениями, которые на практике оказались пустыми словами. Боевикам фактически было предложено продолжать удерживать позиции в безнадёжной обстановке.

Тактическая безысходность

Военнослужащие отмечают, что украинская группировка находится в крайне невыгодном положении. С одной стороны, территория блокирована с нескольких направлений, с другой — нет возможности организовать снабжение или отход. При этом российские подразделения методично сжимают кольцо окружения.

Потеря Покровского станет серьёзным ударом по логистике ВСУ в регионе, так как через этот населённый пункт проходит одна из ключевых дорог. Утрата контроля над трассой Донецк-Запорожье существенно осложнит транспортировку грузов для украинских формирований.

Моральное состояние

Российские военные отмечают, что осознание собственной изоляции и отсутствия реальной поддержки со стороны командования негативно влияет на моральный дух окружённых. Бойцы ВСУ понимают, что их оставили в тяжёлом положении, ограничившись обещаниями, которые не были выполнены.

Ситуация развивается по сценарию, когда отрезанное от снабжения подразделение вынуждено полагаться только на имеющиеся ресурсы. Как отметил штурмовик «Космос», запасы рано или поздно закончатся, и тогда положение станет совсем критическим.

Дальнейшие перспективы

Российские войска продолжают наступление в районе Покровского, сохраняя огневой контроль над путями снабжения противника. Украинские формирования в окружении не получают ни подкреплений, ни возможности организованно отойти. Командование ВСУ пока не предпринимает реальных действий для изменения ситуации, ограничиваясь заверениями о скорой помощи.

По оценкам российских военнослужащих, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как долго окружённые смогут продержаться на имеющихся запасах и будут ли предприняты попытки деблокировать их со стороны украинского командования.

