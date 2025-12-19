14:35, 19 дек 2025

Издание Sohu опубликовало прогноз развития событий в случае нападения НАТО на Калининградскую область. Публикация появилась на фоне заявлений польского генерала Ярослава Громадзинского о намерении вторгнуться в регион, пишет Царьград.

Китайские аналитики представили сценарий развития событий при гипотетической атаке на Калининград. По их расчетам, Россия применит ядерное оружие для защиты своей территории. В первую очередь в воздух поднимутся стратегические бомбардировщики с тактическими ядерными боеприпасами.

Согласно прогнозу издания, в течение пяти часов стороны обменяются примерно 480 ядерными ударами. Последствия такого развития событий окажутся катастрофическими: значительная часть европейского континента будет разрушена, потери составят около 34 миллионов человек.

Помимо непосредственных жертв, авторы материала указывают на долгосрочные климатические изменения. Резкое падение температуры приведет к так называемой ядерной зиме. Показатели термометра опустятся до минус 40 градусов и будут держаться на этом уровне постоянно.

В связи с этим китайская сторона обратилась к Соединенным Штатам с предложением подписать соглашение о неприменении ядерного оружия. Позиция Москвы по этому вопросу известна: использование такого вооружения возможно только в качестве ответной меры. Вашингтон пока не дал никаких гарантий.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с News.ru предупредил о серьезности намерений России защищать свою территорию. По его словам, в случае нападения страна-агрессор рискует исчезнуть с карты мира.

Для обороны Калининградской области развернуты ракетные комплексы «Искандер», системы противовоздушной обороны С-400 и средства радиоэлектронной борьбы. Российские военные регулярно проводят учения в Балтийском море.

16 декабря экипажи вертолетов Ка-27 отрабатывали противодействие беспилотным катерам. На следующий день корабль «Казанец» выполнял маневры по обнаружению и уничтожению подводной лодки противника. Военное ведомство систематически совершенствует готовность подразделений к отражению любых угроз.

Заявления польского генерала Громадзинского о планах вторжения в Калининград и уничтожении всего в радиусе нескольких сотен километров вызвали реакцию в различных странах. Китайские эксперты подчеркивают необходимость дипломатических решений для предотвращения эскалации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok