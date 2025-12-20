11:11, 20 дек 2025

На западном направлении Запорожского фронта разворачивается критическая ситуация для украинских войск. Российская группировка «Восток» продолжает наступление в районе Гуляйполя, где большая часть северных, восточных и южных районов города уже находится под контролем ВС РФ. Об этом сообщают военные корреспонденты и аналитики.

Российские войска ведут бои за Братское, зачищают Андреевку и наступают у Заречного. Однако главной причиной успехов российского наступления становится внутренний кризис в рядах ВСУ.

Офицеры поощряют оставление позиций

По данным украинского канала DeepState, в 102-й отдельной бригаде теробороны выявлена группа командиров, которые организуют массовое оставление позиций. Офицеры фактически поощряют дезертирство на уровне целых подразделений, не выдерживая давления российских войск.

Ситуацию усугубляет полная потеря управления и связи между подразделениями. В бригаде не владеют информацией о положении соседних батальонов. Военнослужащие считают, что соседние части удерживают позиции, в то время как те уже отошли за пределы области.

Артиллерия ВСУ открыла огонь по своим

Хаос в управлении привел к инциденту с огнем по своим. Украинская артиллерия едва не уничтожила бойцов 102-й бригады, приняв их за российских штурмовиков. Отдельные ротные командиры, даже получив ранения, пытаются личным примером удерживать личный состав на позициях, однако общая тенденция к развалу продолжает нарастать.

Саботаж среди руководящего состава превратился в системную проблему, которая разрушает оборону изнутри. Командование ВСУ вынуждено срочно перебрасывать резервы для стабилизации ситуации.

Элитные части используют как затычки

Для закрытия прорывов в обороне украинское командование направило под Гуляйполь наиболее подготовленные подразделения. В район боев перебрасываются 1-й отдельный штурмовой полк, 225-й ОШП, 33-й ОШП и батальонная тактическая группа 154-й отдельной механизированной бригады.

Штурмовые части используются для латания дыр в обороне, образовавшихся из-за действий собственного командования и паники в рядах теробороны. Однако аналитики отмечают, что это лишь временная мера.

По данным телеграм-канала «Два майора», группировка «Восток» продолжает наступление одновременно в нескольких направлениях. Давление российских войск на нескольких участках растягивает резервы противника и не позволяет остановить продвижение.

Развал управления и организованное дезертирство создают для украинских войск критическую ситуацию на этом участке фронта. Перебрасываемые резервы пока не могут переломить ход событий.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok