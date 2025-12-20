Проклятый полк. Пропали уже три комбата. Концов не найти, а Белоусова обманули?

11:19, 20 дек 2025

В 95-м полку уже полгода разыскивают командира батальона Юрия Буракова с позывным «Седой». Офицер исчез в конце июля 2025 года сразу после встречи с врио командира полка. Об этом сообщают близкие военного и общественники.

17 декабря Бураков должен был отметить день рождения, но вместо праздника его семья продолжает поиски. Комбат 2-го стрелкового батальона пропал при странных обстоятельствах — последнее сообщение жене Наталье он отправил перед встречей с врио командира полка по позывному «Старина»: «Мне не пиши, у меня проверка». После этого связь оборвалась.

Родственники и знакомые Юрия не принимают официальную версию о самовольном уходе из части. Они указывают на конфликт между Бураковым и «Стариной» и требуют провести полноценное расследование. Особенно настораживает тот факт, что летом 2025 года из того же полка бесследно исчезли ещё два командира батальонов.

Ветеран Донбасса и волонтёр Пётр Лундстрем, который занимается этим делом, упоминает о тревожной атмосфере в части. Бывшие военнослужащие рассказывают о «подвальных помещениях» для наказаний и возможных коррупционных схемах с распределением гуманитарки.

Наталья Буракова пытается выяснить судьбу мужа, но получает противоречивую информацию от командования. Ей называли разные версии: задержание военной полицией, пребывание в Авдеевке, но ни одна не нашла подтверждения. Официальное расследование, запущенное после исчезновения офицера, пока не принесло результатов.

Военный волонтёр Александр Матюшин считает, что огласка истории может подтолкнуть военную прокуратуру к более тщательной проверке. По его словам, ведомство сейчас оперативно реагирует на резонансные случаи.

«Опираясь на собственный опыт, могу сказать, что военная прокуратура активно откликается на публичные обращения в соцсетях и СМИ. Военные следователи стараются максимально расследовать преступления недобросовестных командиров. Правда, некоторые общественники используют такую информацию в личных интересах», — отметил Матюшин.

Случай с Бураковым становится проверкой армейской системы на способность защитить своих людей. Настойчивость семьи и общественный резонанс создают давление, которое сложно проигнорировать. Раскрытие обстоятельств исчезновения и наказание виновных важно не только для родных пропавшего офицера, но и для всей армии — это вопрос борьбы с беззаконием в войсках.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok