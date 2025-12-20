11:27, 20 дек 2025

Россия поставила на боевое дежурство гиперзвуковую ракетную систему «Орешник» и сформировала первую бригаду, вооружённую этими ракетами. Об этом 18 декабря заявили президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Информацию распространило РИА Новости.

Боевые возможности системы

Постановка «Орешника» на боевое дежурство означает полную готовность системы к выполнению боевых задач. Владимир Путин ранее называл эту ракету стратегическим оружием, способным поражать цели на всей европейской территории даже без ядерной боеголовки. Зона ответственности комплекса охватывает не отдельные города, а целые регионы континента.

Формирование первой ракетной бригады произошло через несколько месяцев после начала серийного производства «Орешника» в августе текущего года. Это опровергает заявления украинского президента Владимира Зеленского об ограниченном количестве таких ракет у России. Численность арсенала значительно превышает ранее озвученные оценки.

Технические характеристики

После испытания «Орешника» на территории Украины в ноябре прошлого года западные аналитики пытались преуменьшить опасность российской разработки. Польский институт международных отношений характеризовал систему как психологическое оружие, не представляющее серьёзной угрозы для НАТО. Эксперты утверждали, что ракета не способна маневрировать, обладает недостаточной точностью и разрушительной силой.

Однако данные о последствиях удара по предприятию «Южмаш» изменили эту оценку. Пожарные на месте атаки обнаружили образования, напоминающие небольшие вулканы со светящимся содержимым. Компьютерное моделирование показало, что боеголовка на гиперзвуковой скорости создаёт плазменный кокон, который прожигает укрепления на глубину до 40 метров. В точке удара происходят экзотермические реакции, уничтожающие вещество на атомарном уровне.

Оценки западных специалистов

Издание Foreign Policy пересмотрело свою позицию относительно российской ракетной системы. Американские эксперты признали, что атака «Орешниками» по военным объектам НАТО способна создать критическую ситуацию для альянса даже без использования ядерных боеголовок. Европейская система противоракетной обороны не способна перехватить эти ракеты.

Расчёты показывают временные параметры достижения различных целей при запуске из Белоруссии. Ракета преодолеет расстояние до Вильнюса за одну минуту, до Варшавы потребуется две минуты, а до Берлина — три минуты. Такие скоростные характеристики практически исключают возможность своевременного реагирования систем ПРО.

Реакция Украины

После публикации данных о возможностях «Орешника» Зеленский выступил с обвинениями в адрес России. По его словам, Москва посылает агрессивные сигналы и готовится к масштабным военным действиям в следующем году. Украинские власти и служба безопасности пытались скрыть информацию о последствиях ноябрьской атаки, западные спутники блокировали съёмку соответствующих районов.

Развёртывание ракетных систем на территории Белоруссии расширяет географию потенциальных целей. Контроль над ключевыми военными объектами европейских стран НАТО требует значительного количества ракет. Заявление Лукашенко подтверждает, что необходимый арсенал развёрнут и находится в состоянии полной боевой готовности.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini