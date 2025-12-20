Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Вильнюс – за минуту, Варшава – за две, Берлин – за три: На Западе с ужасом осознали реальную мощь российского оружия

Вильнюс – за минуту, Варшава – за две, Берлин – за три: На Западе с ужасом осознали реальную мощь российского оружия

11:27, 20 дек 2025

Россия поставила на боевое дежурство гиперзвуковую ракетную систему «Орешник» и сформировала первую бригаду, вооружённую этими ракетами. Об этом 18 декабря заявили президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Информацию распространило РИА Новости.

Боевые возможности системы

Постановка «Орешника» на боевое дежурство означает полную готовность системы к выполнению боевых задач. Владимир Путин ранее называл эту ракету стратегическим оружием, способным поражать цели на всей европейской территории даже без ядерной боеголовки. Зона ответственности комплекса охватывает не отдельные города, а целые регионы континента.

Формирование первой ракетной бригады произошло через несколько месяцев после начала серийного производства «Орешника» в августе текущего года. Это опровергает заявления украинского президента Владимира Зеленского об ограниченном количестве таких ракет у России. Численность арсенала значительно превышает ранее озвученные оценки.

Технические характеристики

После испытания «Орешника» на территории Украины в ноябре прошлого года западные аналитики пытались преуменьшить опасность российской разработки. Польский институт международных отношений характеризовал систему как психологическое оружие, не представляющее серьёзной угрозы для НАТО. Эксперты утверждали, что ракета не способна маневрировать, обладает недостаточной точностью и разрушительной силой.

Однако данные о последствиях удара по предприятию «Южмаш» изменили эту оценку. Пожарные на месте атаки обнаружили образования, напоминающие небольшие вулканы со светящимся содержимым. Компьютерное моделирование показало, что боеголовка на гиперзвуковой скорости создаёт плазменный кокон, который прожигает укрепления на глубину до 40 метров. В точке удара происходят экзотермические реакции, уничтожающие вещество на атомарном уровне.

Оценки западных специалистов

Издание Foreign Policy пересмотрело свою позицию относительно российской ракетной системы. Американские эксперты признали, что атака «Орешниками» по военным объектам НАТО способна создать критическую ситуацию для альянса даже без использования ядерных боеголовок. Европейская система противоракетной обороны не способна перехватить эти ракеты.

Расчёты показывают временные параметры достижения различных целей при запуске из Белоруссии. Ракета преодолеет расстояние до Вильнюса за одну минуту, до Варшавы потребуется две минуты, а до Берлина — три минуты. Такие скоростные характеристики практически исключают возможность своевременного реагирования систем ПРО.

Реакция Украины

После публикации данных о возможностях «Орешника» Зеленский выступил с обвинениями в адрес России. По его словам, Москва посылает агрессивные сигналы и готовится к масштабным военным действиям в следующем году. Украинские власти и служба безопасности пытались скрыть информацию о последствиях ноябрьской атаки, западные спутники блокировали съёмку соответствующих районов.

Развёртывание ракетных систем на территории Белоруссии расширяет географию потенциальных целей. Контроль над ключевыми военными объектами европейских стран НАТО требует значительного количества ракет. Заявление Лукашенко подтверждает, что необходимый арсенал развёрнут и находится в состоянии полной боевой готовности.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Проклятый полк. Пропали уже три комбата. Концов не найти, а Белоусова обманули?

Читайте также:

Проклятый полк. Пропали уже три комбата. Концов не найти, а Белоусова обманули?
Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
Читайте также

Почему «Орешник» так называется и правда ли он — советский хлам, который легко сбить: Путин рассказал, как сделали оружие и предложил Западу провести эксперимент
Россия/мир
Почему «Орешник» так называется и правда ли он — советский хлам, который легко сбить: Путин рассказал, как сделали оружие и предложил Западу провести эксперимент
Кажется, всё. Начинается. Путин расчехляет "Орешник": Лондон в панике. "Особый подарок" покидает Россию. Такого ещё не было
Россия/мир
Кажется, всё. Начинается. Путин расчехляет "Орешник": Лондон в панике. "Особый подарок" покидает Россию. Такого ещё не было
Герасимов приврал Путину, а Путин проинформировал Трампа: карта фронта расставила все по местам, но есть нюансы — что на самом деле РФ показала США
Россия/мир
Герасимов приврал Путину, а Путин проинформировал Трампа: карта фронта расставила все по местам, но есть нюансы — что на самом деле РФ показала США
В Минобороны РФ прокомментировали удары ракетами ATACMS по Курской области: «Ответные действия готовятся»
Россия/мир
В Минобороны РФ прокомментировали удары ракетами ATACMS по Курской области: «Ответные действия готовятся»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен