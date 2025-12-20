Все новости Уфы и Башкортостана
Почему Зеленский не уничтожен? Ответ увидели в заявлении Путина. И это сенсация

Почему Зеленский не уничтожен? Ответ увидели в заявлении Путина. И это сенсация

11:39, 20 дек 2025

Доктор политических наук Игорь Скурлатов проанализировал выступление Владимира Путина на прямой линии и нашел ответ на вопрос, который давно волнует многих россиян. Эксперт заявил, что причина кроется в эволюции стратегического мышления российского руководства.

Политолог отметил, что манера президента во время прямой линии была спокойной и уверенной, что сильно отличается от публичного поведения украинского лидера, который, по словам Скурлатова, давно демонстрирует нервозность и истеричность. При этом эксперт обратил внимание на несколько моментов, которые вызвали у него вопросы к окружению главы государства.

Проблемы с информированием президента

Скурлатов указал на случаи, когда Путину докладывали информацию, не соответствующую реальности. Например, тему водоснабжения Донецка президент связал с необходимостью взятия под контроль Славянска, где расположены основные водозаборы. Однако политолог напомнил, что решение о строительстве альтернативного водовода с территории России было принято несколько лет назад, выделялись миллиарды рублей, но проект так и не реализовали.

Эксперт подчеркнул, что отсутствие наказания для ответственных чиновников вызывает недоумение. Он оценил проработку этого вопроса на твердую двойку и назвал происходящее разгильдяйством, которое наносит урон имиджу главы государства.

Аналогичную ситуацию Скурлатов увидел и в вопросе утилизационного сбора. По его словам, президенту представили дело так, будто новые меры затронут преимущественно обеспеченных граждан, хотя на самом деле пострадали именно малообеспеченные слои населения. Рост цен на автомобили, включая подержанные иномарки, сделал их недоступными для значительной части россиян.

Ключевой вывод о стратегии

Политолог обратил внимание на плакат с вопросом о том, почему украинский президент до сих пор не уничтожен. Формально Путин не дал прямого ответа, но косвенно признал, что многие решения можно было принять раньше, однако осознание приходит со временем. Скурлатов назвал эту оговорку очень важной, указывающей на то, что в Кремле наконец поняли: Запад и Украина поставили России жесткий выбор между капитуляцией и победой.

По интерпретации эксперта, промежуточного сценария не существует. Даже взятие Донбасса не решит проблему полностью, поскольку Украина просто перегруппируется, получит новые ресурсы от НАТО и продолжит оказывать давление в будущем. Поэтому Скурлатов считает, что цели специальной военной операции должны быть переосмыслены и расширены.

Политолог полагает, что освобождение Донбасса станет лишь паузой перед новым витком конфликта. Он предположил, что Путин пока не озвучивает максимальные цели по политическим соображениям, но в ряде его формулировок уже видны признаки того, что это понимание сформировалось и будет реализовано позднее.

Прогноз на будущее

Скурлатов уверен, что ближайшие годы станут переломными для страны. Спокойный тон президента эксперт трактует не как нерешительность, а как уверенность в выбранной стратегии. По его словам, именно 2026 год будет переломным, и это можно прочитать между строк в заявлениях главы государства.

Таким образом, ответ на вопрос о судьбе украинского лидера политолог видит в изменении стратегического подхода российского руководства. Скурлатов считает, что Кремль осознал прежние ограничения как ошибочные, и дальнейшие решения будут значительно более жесткими и последовательными. Эксперт подчеркнул, что руководство страны понимает масштаб грядущих угроз и пути их решения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
