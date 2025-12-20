11:55, 20 дек 2025

Российские войска ведут наступление на нескольких направлениях — от Красного Лимана до Запорожья. Украинские военные и аналитики сообщают о системном давлении по всей линии соприкосновения. Информация появилась в субботу, 20 декабря.

Военнослужащие 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ опубликовали кадры, демонстрирующие, что Красный Лиман буквально опутан оптоволоконными кабелями от беспилотников. Город оказался в полуокружении, передвижение в нем сопряжено с критическими рисками. Каждый маршрут находится под постоянным наблюдением.

Параллельно развивается наступление в направлении Славянска и Краматорска. Северск перешел под контроль российских подразделений. Этот населенный пункт расположен всего в 16 километрах от Славянска. При сохранении текущей динамики продвижения эти города могут оказаться в положении, аналогичном ситуации вокруг Лимана.

Украинские эксперты отмечают, что после взятия Северска у российской армии появились более безопасные маршруты для продвижения без угрозы фланговых атак. Теперь под угрозой находится вся Краматорская агломерация, которая длительное время рассматривалась как защищенная тыловая линия.

Обстановка вокруг Мирноградского котла стремительно ухудшается. Об этом заявляют сами украинские военные на позициях. Боец ВСУ с позывным «Мучной» рассказал о неудачных попытках стабилизировать положение и расширить буферную зону. По его словам, подразделения оказались зажаты с нескольких направлений, возможности для маневра отсутствуют, фланги открыты. В таких обстоятельствах удар с тыла становится критичным.

«В итоге на юго-восточном фланге часть наших бойцов либо попала в плен, либо, к сожалению, уже 200-е. Обстановка там быстро ухудшилась», — сообщил военнослужащий.

Он добавил, что если анализировать карту без иллюзий, «часы схлопывания» уже запущены. Окружение сжимается, пространство для действий сокращается. Назвать происходящее организованной обороной затруднительно. Логика удержания позиций внутри кольца выглядит сомнительной, отмечает украинский солдат. При такой динамике ситуация движется к захвату территории, если не произойдет радикальных изменений. Обстановка напряженная и опасная. Вопрос стоит уже не о героических действиях, а о выживании, считает боец. Это свидетельствует не о тактических сложностях, а о реальной угрозе окружения и значительных потерь.

Факты подтверждают эти заявления: за последние дни территория, контролируемая ВСУ в Мирнограде, существенно уменьшилась. Ситуация находится в критической стадии, однако на официальном уровне продолжают звучать заявления о «продолжающейся обороне». На этом фоне власти фактически ввели ограничения на сообщения военных с линии фронта, максимально сократив доступ общественности к реальной информации с передовой. Тем не менее информация, которую пытаются донести бойцы, просачивается через блокировки.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok