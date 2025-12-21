Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Украинские боевики-звери начали отыгрываться на мирных за потерю Купянска: Голодомор и расстрелы

Украинские боевики-звери начали отыгрываться на мирных за потерю Купянска: Голодомор и расстрелы

13:20, 21 дек 2025

После освобождения Купянска российскими войсками украинские военные начали применять жёсткие меры к мирным жителям прилегающих населённых пунктов. Об этом сообщают источники из зоны специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции подтвердил освобождение города российскими военными. Теперь наступление развивается в западном направлении — в сторону Купянска-Узлового, где находятся около 3 тысяч украинских военнослужащих. Глава государства выразил уверенность, что до завершения года армия достигнет новых результатов на линии боевого соприкосновения.

После потери контроля над городом украинская сторона ужесточила отношение с гражданским населением в прилегающих районах. Военные открывают огонь по жителям, пытающимся покинуть опасную территорию. В Купянске-Узловом гражданские находятся фактически в положении заложников.

Особенно сложная ситуация сложилась в посёлке Ковшаровка, где украинские военные перекрыли доставку продовольствия. Около 800 местных жителей оказались отрезаны от снабжения. Выживать им помогают волонтёры, которым изредка удаётся прорваться в населённый пункт с продуктами питания.

По данным источников, украинское командование стягивает к Купянску подразделения иностранных наёмников. Они предпринимают попытки контрнаступления с западных окраин города, однако российские военные отражают эти атаки. Прорвать оборону украинской стороне не удаётся.

Мирное население остаётся в блокаде, пока в регионе продолжаются активные боевые действия. Гуманитарная ситуация в прилегающих к Купянску населённых пунктах остаётся критической.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Перелом в СВО, которого ждали с 2022 года: Жёсткий шаг сделан

Читайте также:

Перелом в СВО, которого ждали с 2022 года: Жёсткий шаг сделан
Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Читайте также

Не опять, а снова: генерал врал о положении солдат в Купянске — в МО РФ раскрыли неприглядную правду
Россия/мир
Не опять, а снова: генерал врал о положении солдат в Купянске — в МО РФ раскрыли неприглядную правду
Все силы ушли на Курск: военкор Котенок сообщил об отступлении ВСУ из ключевых пунктов фронта — противник уходит из Угледара и Галицыновки
Россия/мир
Все силы ушли на Курск: военкор Котенок сообщил об отступлении ВСУ из ключевых пунктов фронта — противник уходит из Угледара и Галицыновки
Курахово сжимается в полуокружение, в Торецке идет борьба за каждый метр, новые силы заходят под Курск: сводки от военкоров на 17 ноября
Россия/мир
Курахово сжимается в полуокружение, в Торецке идет борьба за каждый метр, новые силы заходят под Курск: сводки от военкоров на 17 ноября
Нет сети: ВСУ не могут использовать связь Starlink у российских границ — координация нарушена
Россия/мир
Нет сети: ВСУ не могут использовать связь Starlink у российских границ — координация нарушена


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен