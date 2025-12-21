13:20, 21 дек 2025

После освобождения Купянска российскими войсками украинские военные начали применять жёсткие меры к мирным жителям прилегающих населённых пунктов. Об этом сообщают источники из зоны специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции подтвердил освобождение города российскими военными. Теперь наступление развивается в западном направлении — в сторону Купянска-Узлового, где находятся около 3 тысяч украинских военнослужащих. Глава государства выразил уверенность, что до завершения года армия достигнет новых результатов на линии боевого соприкосновения.

После потери контроля над городом украинская сторона ужесточила отношение с гражданским населением в прилегающих районах. Военные открывают огонь по жителям, пытающимся покинуть опасную территорию. В Купянске-Узловом гражданские находятся фактически в положении заложников.

Особенно сложная ситуация сложилась в посёлке Ковшаровка, где украинские военные перекрыли доставку продовольствия. Около 800 местных жителей оказались отрезаны от снабжения. Выживать им помогают волонтёры, которым изредка удаётся прорваться в населённый пункт с продуктами питания.

По данным источников, украинское командование стягивает к Купянску подразделения иностранных наёмников. Они предпринимают попытки контрнаступления с западных окраин города, однако российские военные отражают эти атаки. Прорвать оборону украинской стороне не удаётся.

Мирное население остаётся в блокаде, пока в регионе продолжаются активные боевые действия. Гуманитарная ситуация в прилегающих к Купянску населённых пунктах остаётся критической.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen