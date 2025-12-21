Ох, что начинается: Путин пробудил самого опасного "зверя". Зеленский сделал внезапное признание. В НАТО паника

13:26, 21 дек 2025

19 декабря белорусский президент Александр Лукашенко объявил о том, что ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство. Это произошло накануне ежегодной пресс-конференции российского лидера Владимира Путина. Об этом информирует польское издание Interia.

Польские СМИ отмечают, что размещение комплекса вызвало обеспокоенность в странах Североатлантического альянса. Дальность действия «Орешника» достигает около 4000 километров, что теоретически позволяет поражать объекты на территории европейских государств. Под зоной досягаемости оказываются столицы стран ЕС и стратегические объекты.

Технические характеристики

Согласно данным издания, ракета способна развивать скорость до 12 300 км/ч и выполнять маневры в полете. Эти параметры существенно затрудняют возможность перехвата, включая использование американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Британская газета Daily Mail провела расчеты времени, необходимого для достижения различных европейских городов. До Лондона ракета может долететь за 16-18 минут, до Брюсселя и Парижа — за 14-16 минут, до Рима — примерно за 13 минут. Наименьшее время полета составит до Берлина — около 11 минут.

Применение комплекса

Расстояние от территории Белоруссии до Киева ракета может преодолеть за 111 секунд. Ранее, осенью 2024 года, Владимир Путин заявлял об испытании комплекса, когда ракета поразила объект в Днепропетровске, который, по его словам, являлся крупным военно-промышленным предприятием.

19 декабря украинский президент Владимир Зеленский признал сложность противодействия данному вооружению. Он отметил, что после применения комплекса в отношении украинских объектов стало ясно — перехватить его не представляется возможным.

Реакция экспертов

Польские аналитики указывают, что размещение ракетного комплекса меняет стратегический баланс в регионе. Появление систем с подобными характеристиками усиливает позиции в потенциальных переговорах. Издание подчеркивает необходимость учитывать новые военно-технические реалии при выстраивании внешнеполитических отношений.

Эксперты отмечают, что текущая ситуация на фронте складывается не в пользу украинской стороны. В этих условиях появление дополнительных факторов давления может повлиять на дальнейшее развитие событий. Вопрос урегулирования конфликта требует учета военного потенциала всех сторон, считают наблюдатели.

