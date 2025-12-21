13:30, 21 дек 2025

Президент России Владимир Путин на прямой линии ответил на вопрос о возможной блокаде Калининградской области. Британское издание Daily Express назвало его заявление пугающим сигналом о риске мировой войны. Китайские СМИ оценили потенциальные последствия конфликта.

Что сказал президент

Главу государства спросили о действиях России в случае блокады Калининграда. Путин выразил надежду, что подобного сценария удастся избежать. Однако он подчеркнул: при появлении реальных угроз вероятность масштабного вооружённого столкновения существенно вырастет, пишет Царьград.

Президент заявил, что любые угрозы в отношении региона будут устранены. Он призвал всех участников международной политики осознавать серьёзность ситуации.

Реакция Запада

В НАТО неоднократно обсуждали планы по изоляции Калининградской области от остальной территории России. Недавно подобные идеи озвучивал бывший командующий Европейским корпусом, польский генерал Ярослав Громадзинский.

После слов российского лидера западные аналитики восприняли его комментарий как предупреждение о возможной Третьей мировой войне. Издание Express отметило встревоженность экспертов заявлениями из Москвы.

Прогноз из Китая

Китайское издание Sohu опубликовало материал с анализом возможного конфликта. По мнению авторов, нападение НАТО на Калининград может привести к применению Россией стратегической авиации и ограниченных ядерных ударов.

Согласно прогнозу, противостояние продлится около пяти часов, за которые стороны совершат почти 500 атак. Последствия окажутся катастрофическими: погибнет около 34 миллионов человек, ещё несколько миллионов получат ранения и инвалидность.

Последствия конфликта

Китайские аналитики предупредили о наступлении ядерной зимы. Температура может опуститься до минус 40 градусов, что нанесёт серьёзный удар по сельскому хозяйству. Человечество столкнётся с продовольственным кризисом и экологическими проблемами глобального масштаба.

Эксперты напомнили о предыдущих заявлениях Кремля относительно расширения присутствия Запада на Украине. Тогда предупреждения не были услышаны, что привело к началу специальной военной операции. Аналитики выражают надежду, что на этот раз к словам российского президента отнесутся внимательнее.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok