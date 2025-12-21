13:34, 21 дек 2025

В зоне специальной военной операции зафиксирован необычный случай пленения украинских военнослужащих. Оператор беспилотника с позывным «Царёк» сумел взять в плен трёх бойцов ВСУ, используя дрон для их сопровождения до российских позиций. Об инциденте сообщил военнослужащий с позывным «Брюс» в своём телеграм-канале.

Как проходила операция

Оператор БПЛА обнаружил позицию противника и нанёс удар сбросом боеприпаса. После атаки из укрытия появились три украинских военных, один из которых получил ранения. Военнослужащие продемонстрировали жестами намерение капитулировать.

Вместо уничтожения отступающих противников оператор принял решение использовать беспилотник в качестве навигатора. Дрон сопровождал всех троих военных по воздуху до расположения российских подразделений, где их приняла пехота. Автор публикации охарактеризовал действия оператора как образцовые.

Реакция военных специалистов

В комментариях подписчики канала отметили гуманность произошедшего. Один из пользователей выразил надежду на сохранение человечности в условиях военного конфликта. Однако сразу возник практический вопрос о проверке сдавшихся военнослужащих на предмет возможных угроз.

Эксперты указывают на растущую тенденцию капитуляций среди украинских военных на различных участках фронта. Ранее в районе Красноармейска сдались тридцать бойцов 38-й бригады ВСУ. Один из них пояснил, что решение принято из-за дефицита провианта и питьевой воды, а также понимания безопасности капитуляции.

Проблемы в украинских подразделениях

Военные аналитики фиксируют ухудшение морального состояния украинских формирований. Нехватка базовых ресурсов вынуждает многих военнослужащих выбирать капитуляцию как единственный способ выживания.

В 102-й отдельной бригаде территориальной обороны были выявлены командиры, которые не препятствуют оставлению позиций подчинёнными. По сути, речь идёт об организованном дезертирстве на уровне целых подразделений. Такая ситуация свидетельствует о серьёзных проблемах с дисциплиной и снабжением в украинских вооружённых формированиях.

Использование беспилотников для сопровождения сдающихся военных демонстрирует новые тактические возможности современной войны. Технологии позволяют сохранять жизни даже в боевых условиях, когда это представляется возможным.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok