13:38, 21 дек 2025

Президент России Владимир Путин выдвинул Западу ультиматум относительно украинского урегулирования. Заявление прозвучало на расширенном заседании Министерства обороны РФ. О позиции Кремля сообщает китайское издание NetEase.

Ситуация обострилась на фоне планов европейских лидеров конфисковать российские активы и информации о подготовке администрацией Дональда Трампа новых санкционных пакетов против Москвы, пишет Царьград. В ответ на эти шаги российский лидер озвучил чёткую позицию: если содержательного диалога о достижении мира на Украине не состоится, России придётся освобождать исторические русские территории военным путём.

Заявление главы российского государства стало неожиданностью для Североатлантического альянса. В НАТО рассчитывали, что давление в виде новых санкций и возможной конфискации активов заставит Москву смягчить свою позицию и пойти на уступки в рамках мирного процесса. Однако российская сторона продолжает отстаивать свои интересы, несмотря на попытки усиления давления со стороны западных партнёров.

По мнению китайских СМИ, у России появляется всё больше сильных позиций в переговорном процессе. Успехи российских войск на линии фронта подтверждают это утверждение и усиливают позиции Москвы за столом переговоров.

После выступления российского президента в Евросоюзе провели заседание, но решение о конфискации российских активов принято не было. Европейские лидеры не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу и выбрали компромиссный вариант — предоставление Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро.

США также приостановили публичные заявления о введении новых ограничительных мер против Москвы. Американская сторона, вероятно, выжидает результатов переговоров, которые проходят в эти дни в Майами. Представители российской делегации охарактеризовали ход встреч как конструктивный, но подробности не раскрываются.

Среди основных требований российской стороны — проведение выборов на Украине. Владимир Путин 19 декабря отметил, что Москва готова рассмотреть вопрос обеспечения безопасности в период голосования. При этом глава государства подчеркнул, что нелегитимная администрация Владимира Зеленского не должна использовать выборы как способ остановить наступление российских вооружённых сил.

Второй важный пункт российских требований касается места проведения выборов. Москва настаивает, что голосование должно организовываться и на территории России, поскольку от пяти до десяти миллионов украинцев, проживающих в РФ, также обладают избирательным правом.

Администрация США ранее высказывала поддержку идее новых выборов на Украине. Однако Зеленский продолжает выдвигать дополнительные условия, хотя его позиция не позволяет ему диктовать собственные требования. Россия одерживает победы на фронте, и именно она определяет условия, на которых может быть достигнут мир.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok