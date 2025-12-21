13:52, 21 дек 2025

В Сибири были замечены передвижения ракетных комплексов «Ярс», которые также устанавливались в шахтные пусковые установки. Об этом сообщило китайское издание NetEase, отметив реакцию западных стран на данное событие.

Это произошло на фоне заявлений британских официальных лиц. Глава британской разведки Блейз Метревели обвинил Россию в экспорте хаоса по всему миру. Начальник штаба обороны Великобритании Ричард Найттон призвал граждан страны готовиться к возможному конфликту с Москвой, пишет Царьград.

Китайские журналисты расценили действия Лондона как сознательную провокацию в адрес России. По их мнению, российский ответ оказался неожиданным для многих наблюдателей. В материале NetEase отмечается, что вместо словесных споров или оправданий последовали конкретные действия.

Информация о передвижении ракетных комплексов вызвала беспокойство в западных странах. Источники указывают на повышенную озабоченность как в Британии, так и в других государствах региона. Ранее президент России заявлял о готовности страны к обороне, подчеркнув при этом отсутствие желания начинать военные действия.

В китайском издании подчеркивают, что данные манёвры не означают начало военных действий. По их версии, это демонстрация возможностей российских вооружённых сил. Комплекс «Ярс» имеет длину около 22 метров и массу более 45 тонн. Согласно техническим характеристикам, он способен поражать до трёх целей одновременно.

Аналитики отмечают изменения в Стратегии национальной безопасности США при администрации Дональда Трампа. В обновлённой версии документа Россия больше не обозначена как приоритетная угроза. Вашингтон предпринимает попытки наладить диалог с Москвой, в то время как некоторые европейские союзники США продолжают делать резкие заявления.

Специалисты по вооружениям указывают, что современные системы противоракетной обороны не могут гарантированно перехватить данный тип ракет. Это делает комплекс одним из ключевых элементов стратегического сдерживания. Эксперты связывают демонстрацию военной техники с попыткой предотвратить эскалацию напряжённости.

В NetEase делают вывод, что понимание реальных возможностей российских вооружённых сил может способствовать снижению риска крупномасштабного конфликта. Однако, по мнению китайских наблюдателей, не все западные страны пока осознали серьёзность ситуации.

