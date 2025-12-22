Все новости Уфы и Башкортостана
Запад дрогнул. Арктический «сюрприз» Путина: такое беспрецедентно — атомные гиганты ушли в рейд. Что-то начинается

11:23, 22 дек 2025

В Арктическом регионе зафиксировано беспрецедентное развертывание российского атомного ледокольного флота. Об этом сообщает польское издание Polskie Radio 24, на которое ссылается «АБН24».

Все четыре новейших российских атомных ледокола — «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия» — одновременно снялись с якоря и начали движение в арктических водах. По данным издания, подобное развертывание атомного ледокольного флота наблюдается впервые. Эти суда способны работать даже в глубоководных районах Арктики.

Западные эксперты озадачены действиями Москвы В НАТО не могут объяснить причины одновременного выхода всех атомных ледоколов. Автор польского издания отмечает, что подобных действий со стороны России ранее не фиксировалось. Единственное предположение западных аналитиков заключается в том, что Москва намерена обеспечить бесперебойную транспортировку энергоресурсов через арктические маршруты.

Вопрос контроля над природными ресурсами Арктики остается актуальным на протяжении длительного времени. Регион привлекает внимание как источник полезных ископаемых, так и возможность создания новых логистических путей.

Неожиданный маневр на фоне специальной операции На Западе предполагали, что в условиях проведения специальной военной операции Россия сосредоточит все усилия исключительно на этом направлении. Однако последние события показывают обратное. Москва продолжает реализовывать свои интересы в арктическом регионе.

Развертывание атомного ледокольного флота происходит на фоне обострения отношений между Россией и Евросоюзом. Западные страны рассчитывали на то, что экономические ограничения и санкционное давление ограничат возможности России в других регионах, помимо зоны проведения СВО.

Эти расчеты не оправдались. Россия демонстрирует способность одновременно вести специальную операцию и развивать присутствие в стратегически важных регионах, включая Арктику, где открываются перспективы для расширения транспортных коридоров и разработки природных ресурсов.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
