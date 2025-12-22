Все новости Уфы и Башкортостана
Сводка с фронтов СВО 22 декабря: цена обмана Генштаба будет страшной – русский триколор поднят у Мирнограда

11:41, 22 дек 2025

На юге России и в прифронтовых регионах Украины продолжились удары и ответные атаки. Российские и украинские источники сообщают о пожарах в портах, ударах по инфраструктуре, продвижении российских войск на нескольких участках линии боевого соприкосновения и напряжённой обстановке под Покровском и Мирноградом. О происходящем рассказывают военные аналитики, телеграм-каналы и блогеры, в том числе «Два майора», «Военная хроника» и Юрий Подоляка.

Удары по портам и нефтяной инфраструктуре

Ночью украинские дроны нанесли массированный удар по Краснодарскому краю. В Темрюкском районе, в посёлке Волна, беспилотники атаковали район причалов. По сообщениям с места, возникли пожары на трубопроводе, загорелись два причала и два судна.

В ответ российские силы нанесли удары по объектам в Кривом Роге, Павлограде и других районах Днепропетровской области. Сообщается и о новых прилётах по Одессе и окрестностям. Удары по портовой инфраструктуре в районе Одессы стали регулярными после атак украинских морских дронов на танкеры с российской нефтью в акватории Чёрного моря.

По данным источников, под Одессой был уничтожен крупный резервуар с растительным маслом, один из крупнейших на территории Украины. Также сообщается о пожаре на турецком танкере и разрушении моста к югу от города, что привело к нарушению логистических маршрутов.

Блогер Юрий Подоляка описывает последствия удара как «масляную реку» в районе города Южный после применения дронов «Герань». Он напоминает, что подсолнечное масло является одной из важных экспортных позиций Украины, и отмечает масштаб ущерба для этой отрасли. На фоне атак по энергетической инфраструктуре Одессы сообщается о частых отключениях электричества и нарастающем недовольстве местных жителей.

Сумское направление и уничтоженный «Леопард»

На Сумском направлении, по данным российских источников, впервые за долгое время был замечен немецкий танк «Leopard 2». Телеграм-канал «Два майора» утверждает, что боевая машина была обнаружена в ходе боевых действий и впоследствии уничтожена.

Группировка войск «Север», по этим же данным, наращивает интенсивность наступательных действий сразу на нескольких участках линии фронта. В сообщениях говорится о наступательных боях в районе Андреевки, где ранее была сорвана попытка выдвижения украинской боевой группы.

В Харьковской области продолжаются бои в районах Лимана, Вильчи, Старицы, Волчанских Хуторов, Мелового и Хатнего. Российские источники утверждают, что украинские подразделения отходят на этих участках и пытаются оборудовать новую линию обороны южнее, создавая новые траншеи и минные поля.

Прорыв на границе с Белгородской областью

Отдельные источники сообщают об открытии нового участка фронта на границе с Белгородской областью. В районе Красной Яруги якобы был осуществлён прорыв украинской границы, после чего российские штурмовые подразделения заняли населённый пункт Высокое и вступили в бой за Грабовское.

Судя по появившимся кадрам с российских беспилотников, гарнизон в Грабовском, состоявший из подразделений территориальной обороны Украины, оказал минимальное сопротивление. В сообщениях утверждается, что дисциплина и боеготовность этих подразделений находились на низком уровне.

Юрий Подоляка связывает быстрый уход украинского гарнизона с тем, что местные жители, по его оценке, не стали массово эвакуироваться вглубь Украины и предпочли остаться на месте. Он предполагает, что части теробороны не планировали организовывать длительную оборону и сдались при первой возможности.

Славянское направление и бои под Покровском

На восточном участке фронта продолжается сражение за Купянск. Украинский Генштаб заявляет о наступательных действиях своих сил в этом районе, однако российские источники сообщают о продвижении войск РФ к востоку от реки Оскол, в районах Богуславки, Лозовой и Новой Кругляковки.

После занятия Северска и расширения зоны контроля вокруг него в российской военной терминологии закрепилось название «Славянское направление» — по городу Славянску, расположенному примерно в 30 км к западу от Северска. Телеграм-канал «Два майора» пишет о продвижении российских подразделений в сторону Платоновки и Кривой Луки.

Особое внимание приковано к району Покровска и Мирнограда. Украинские официальные ресурсы продолжают утверждать, что Покровск находится под контролем ВСУ, а заявления о его окружении или взятии называются недостоверными. При этом российские источники сообщают о продвижении на север от Покровска, о боях за Гришино и активных действиях на Добропольском направлении.

По их данным, фактически сформировалось кольцо вокруг Мирнограда. Отмечается, что российские подразделения заняли село Светлое, которое рассматривается как пригород Мирнограда. В сети публикуются фотографии российских флагов в этом населённом пункте.

Бои на юге и в Запорожской области

На южном участке фронта, по сведениям военных обозревателей, группировка «Восток» ведёт интенсивные бои за Гуляйполе и одновременно расширяет плацдарм на западном берегу реки Гайчур. Отмечается отражение шести контратак украинских сил в этом районе.

Также сообщается о продвижении российских подразделений в направлении северо-западнее населённого пункта Герасимовка в Днепропетровской области, а также западнее населённых пунктов Радостное, Доброполье и Варваровка. В качестве ориентиров дальнейшего движения называются населённые пункты Терноватое и Косовцево.

На запорожском направлении основные боевые действия, по сообщениям, сосредоточены в районах Приморского и Степногорска. Кроме того, российские десантники, по данным источников, прорвались в Лукьяновское и закрепляются там.

Споры вокруг сводок и доверия в войсках

Украинские СМИ, ссылаясь на данные Генштаба, продолжают настаивать, что Покровск остаётся под контролем украинских сил, а сообщения о продвижении российских войск к Мирнограду или попытках его окружения не соответствуют действительности. При этом российские военные каналы рассматривают такие заявления как несоответствующие реальной обстановке на местности.

Авторы телеграм-канала «Военная хроника» обращают внимание на проблему доверия внутри украинской армии. По их оценке, возможность расхождения между официальными сводками и реальным положением дел на фронте может привести к «утрате горизонтального доверия» в войсках. В этом случае рядовые бойцы и младшее командование перестают верить, что штаб понимает ситуацию и учитывает цену человеческих жизней.

Эксперты канала утверждают, что в таких условиях даже наличие мотивированных и хорошо подготовленных элитных подразделений не гарантирует устойчивость общего фронта. Масса войск, по их мнению, хуже воспринимает приказы, не разделяет декларируемых целей и с недоверием относится к обещаниям командования. Это описывается как вопрос не только морального состояния, но и управляемости армии.

По оценке «Военной хроники», система, в которой отчёты и формальная отчётность оказываются важнее реальной картины на местности, а страх перевешивает доверие внутри военной структуры, может какое-то время функционировать за счёт инерции и внешней поддержки. Однако, по их субъективным ощущениям, предел такого режима для украинских вооружённых сил уже близок.

Запад дрогнул. Арктический «сюрприз» Путина: такое беспрецедентно — атомные гиганты ушли в рейд. Что-то начинается

