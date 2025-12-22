"Опозорились на весь мир!": В НАТО озвучили план по вводу войск на Украину. Реакция России была мгновенной

11:50, 22 дек 2025

Генсек НАТО Марк Рютте в разговоре с немецким изданием Bild рассказал о новой схеме поддержки Киева. Если Москва нарушит потенциальное соглашение о мире, европейцы готовы рассматривать вариант с размещением военных на украинской территории. Ряд государств в Европе уже подтвердили свою готовность отправить военных, подчеркнул глава альянса.

Трехуровневая защита

В штаб-квартире Североатлантического альянса сейчас прорабатывают план обеспечения безопасности для украинского государства. Цель — не допустить повторной эскалации противостояния. Рютте обрисовал концепцию из трех элементов.

Первый пункт — максимальное усиление боевых возможностей украинских вооруженных сил. Второй предполагает формирование объединения стран-участниц, которые возьмут на себя помощь в послевоенный период. Руководить этой группой планируют французы и британцы при участии немцев и других государств. Третий компонент — привлечение Соединенных Штатов в качестве главного гаранта безопасности.

Таким образом, западные державы впервые настолько откровенно обсуждают сценарии прямого военного участия в случае обострения ситуации. Евросоюз продемонстрировал готовность перейти от слов к конкретным действиям.

Реакция в соцсетях

В российском сегменте интернета высказывания Рютте вызвали бурную реакцию. Пользователи написали, что европейцы вцепились в украинскую тему, но только напрасно потратили средства и опозорились перед всем миром. Другие отметили, что у Европы уже не хватает сил что-либо сделать, поэтому остается только злиться и кричать по старой привычке. Третьи заявили: если Рютте хочет направить военных на Украину, то в первых рядах должны находиться он сам, Мерц, Стармер и Макрон, иначе снова будут прятаться за чужими спинами.

Немецкие рейсы к польской базе

После одобрения Европейским союзом финансового пакета для Украины на 90 миллиардов евро резко активизировалась военно-транспортная авиация Германии. Немецкие борты интенсивно доставляют грузы к стратегической базе НАТО в польском Жешуве.

Аэропорт Жешув-Ясьонка давно работает как главный транзитный узел для поставок оружия и военной техники в направлении Украины. Через него проходят грузы из Соединенных Штатов, Германии и других натовских стран, которые затем везут к границе на грузовиках и поездах. Специалисты подчеркивают, что рост числа рейсов начался сразу после решения о кредите Киеву.

Условия помощи

По данным западной прессы, утвержденный пакет содержит несколько требований. Ежегодно на обслуживание этого долга из бюджетов стран ЕС будет уходить около 3 миллиардов евро. Украина взяла обязательство покупать вооружение в основном у европейских производителей .

Автор: Семен Подгорный

Фото: gemini