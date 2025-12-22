Все новости Уфы и Башкортостана
Правда от офицера: "Смотрите, ряженые": Скандал с лже-героями в Ростове бьет по репутации истинных бойцов СВО

12:02, 22 дек 2025

Под Ростовом-на-Дону ночью на автозаправке разгорелся скандал вокруг троих мужчин, щедро увешанных боевыми орденами и «Звёздами Героя России». Ситуацию описала член Общественной палаты России Екатерина Колотовкина, возвращавшаяся из ДНР вместе с военнослужащими — участниками СВО. История получила продолжение после проверки блогера Владa Поздняковa и комментария старшего офицера Минобороны.

На заправке Колотовкина и её спутники зашли за кофе и заметили за столиком трёх мужчин с большим количеством наград на груди. На каждом сверкала «Звезда Героя России», у одного их было сразу три. Спутники Колотовкиной, военнослужащие в гражданской одежде, обратили внимание на необычный набор знаков отличия. Мужчины держались уверенно, демонстративно выпрямились и подчеркнуто гордо вели себя при посторонних взглядах.

На вопрос, откуда они едут, один из мужчин ответил, что возвращаются из зоны проведения специальной военной операции. В этот момент один из офицеров Минобороны, ехавший в колонне с Колотовкиной, тихо заметил: «Ряженые». По словам очевидцев, они и сами заподозрили неладное, хотя персонал заправки искренне восхищался появлением сразу трёх «героев».

 

Колотовкина решила продолжить разговор и попросила сделать совместное фото с одним из мужчин. Тот без колебаний согласился, демонстрируя привычку к вниманию. После этого настоящие фронтовики попросили показать документы к наградам и рассказать о совершённых подвигах. В ответ мужчины заметно растерялись.

По словам Колотовкиной, собеседники не ожидали, что встретят на заправке людей, хорошо знающих, как выглядят реальные боевые ордена и как они вручаются. В какой-то момент мужчины начали оправдываться: заявили, что занимаются доставкой гуманитарной помощи, а награды получили якобы от организации «Боевое братство». Предложение вызвать военную полицию для проверки личностей и машин без номеров стало решающим — троица поспешно покинула место, не дожидаясь дальнейших вопросов.

Военнослужащие, сопровождавшие Колотовкину, преследовать их не стали. Они возвращались из зоны боевых действий, были уставшими и спешили домой к семьям, поэтому ограничились фиксацией произошедшего и рассказом о случившемся.

Спустя время история получила развитие благодаря блогеру Владу Позднякову. Он заявил, что установил личность одного из мужчин. По его данным, это Карамян Арказ, представитель армянской диаспоры и бывший военнослужащий подразделения «Ахмат». В открытых источниках указывается, что в 2023 году он подписал контракт, вскоре сообщил о ранении, затем снова вернулся в зону СВО, а в 2025 году уволился и создал фонд, о деятельности и отчётности которого мало сведений.

 

По версии блогера, образ Арказа активно используют в публичной плоскости в контексте «героического участия армян» в СВО: он выступает в российских школах, рассказывая о боях. Поздняков публично обратился к нему с просьбой объяснить происхождение звёзд и наград, а также причины поспешного ухода с заправки. В качестве альтернативы блогер предложил провести служебную проверку через командование подразделения «Ахмат».

Для оценки наград, запечатлённых на фотографиях с заправки, Поздняков обратился к старшему офицеру Министерства обороны. Тот подробно разобрал так называемый «иконостас». По его словам, первая из звёзд на груди мужчини — казачья, не является государственной наградой и не имеет официальной наградной ценности. Вторая, визуально напоминающая «Звезду Героя России», была названа бутафорией. Третья, обозначенная как «Звезда Героя СВО», по словам источника, представляет собой знак неизвестной организации кавказских диаспор, который, в частности, вручается в «Ахмате» и также не относится к системе государственных наград.

Особое внимание офицер обратил на кресты Св. Георгия всех четырёх степеней, размещённые в соответствии с правилами ношения. Он напомнил, что это историческая награда Российской империи, сейчас являющаяся государственной наградой России для солдат и сержантов. В истории России полный бант Георгиевских крестов всех четырёх степеней получали единицы, среди них — унтер-офицер Макуха за перенесённые пытки в плену в годы Первой мировой войны. Такое сочетание знаков на одном человеке он назвал попыткой имитировать реальное награждение.

Что касается медали «За храбрость», офицер допустил, что она может быть как подлинной, так и поддельной — однозначно судить по фото невозможно. Остальные знаки он охарактеризовал как «мишуру» — это, по его словам, различные медали республик, памятные знаки и награды от общественных или религиозных структур, не имеющие отношения к системе государственных боевых наград.

 

Поздняков в своём разборе отдельно напомнил, что подделка или незаконное ношение государственных наград и документов к ним подпадает под действие статьи 327 Уголовного кодекса России. История с «героями» на заправке, по его мнению, указывает на проблему появления самозванцев на фоне СВО. На этом фоне, отмечает блогер, под удар попадают настоящие участники боевых действий, которые ценой ранения и риска для жизни получают подлинные государственные награды и добиваются признания за реальные заслуги.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Поздняков 3.0 / Telegram
