12:13, 22 дек 2025

В Одесской области зафиксированы атаки российских вооруженных сил по военно-морским объектам. Об этом сообщает представитель николаевского подполья Сергей Лебедев. События развиваются на фоне недавнего инцидента в Средиземном море с танкером под флагом Омана.

На прошлой неделе украинская сторона атаковала в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший в российский порт Усть-Луга. Судно получило серьезные повреждения и больше не может использоваться для транспортировки грузов. Ответственность за произошедшее взяла на себя Служба безопасности Украины, о чем сообщило издание The Guardian.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии изданию «aif.ru» заявил, что подобные действия могут привести к блокированию украинского побережья. По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы отражать атаки беспилотников и достичь своих стратегических целей в регионе.

В ответ на действия украинской стороны российские военные провели серию ударов по военным объектам в Одесской области. Среди целей оказались производственные мощности, где велась сборка беспилотных морских катеров. Дандыкин подчеркнул, что эти удары стали реакцией на эскалацию конфликта.

По данным Лебедева, 20 и 21 декабря российские силы наносили удары по портовым объектам в районе Маяков и порта Южный. Целью ударов было ослабление системы противовоздушной обороны противника и нарушение логистических маршрутов по переброске военных подразделений.

Военный эксперт отметил, что Одесское направление остается одним из приоритетных в текущей операции. По его мнению, действия украинской стороны в нейтральных водах создают предпосылки для усиления военного давления на прибрежные регионы. Дандыкин указал, что дальнейшие удары могут быть направлены на объекты военно-промышленного комплекса.

Инцидент с танкером в Средиземном море вызвал реакцию в Европе. Дандыкин высказал предположение, что европейские страны могли быть осведомлены о планах атаки. Однако официальных подтверждений этому заявлению не поступало.

Эксперт также отметил, что продолжение подобных действий со стороны Украины может привести к дальнейшему ухудшению ситуации в регионе. По его словам, Россия будет продолжать реагировать на угрозы своим интересам в Черном море и прилегающих акваториях.

Ситуация в Одесской области остается напряженной. Военные аналитики указывают, что регион может стать ареной дальнейшего противостояния в ближайшее время.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok