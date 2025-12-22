Зеленский рассчитывал на смерть Путина. Теперь надеется на смерть Трампа. В Киеве озвучили свой план

14:34, 22 дек 2025

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может получить членство в НАТО после ухода из жизни или с поста действующего главы США Дональда Трампа. Об этом он сообщил во время пресс-конференции 22 декабря 2025 года.

Глава украинского государства отметил, что текущая американская администрация категорически против предоставления Украине членства в Североатлантическом альянсе. При этом Зеленский выразил надежду на изменение позиции Вашингтона в будущем.

«США пока не видят нас в НАТО. Именно пока! Всё в нашей жизни находится в состоянии „пока“. Может быть, их позиция со временем изменится. Политики меняются. Кто-то живёт, кто-то умирает. Такова жизнь», — заявил украинский лидер.

Это заявление стало очередным примером того, как Зеленский выстраивает свои планы, опираясь на возможную смерть других политиков. Ранее он уже призывал западные государства делать ставку на него, а не на президента России Владимира Путина, аргументируя это своим более молодым возрастом.

«Путин скоро умрёт, это факт, и закончится его безопасная и неудачная историческая жизнь. Я младше Путина, делайте ставки на меня», — говорил ранее украинский президент.

В адрес российского лидера Зеленский высказывал и другие необычные тезисы. В частности, он утверждал, что «Путиных много» — один ведёт переговоры с США, другой выступает перед российскими гражданами, третий принимает решения.

На эти слова отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она иронично отметила, что «четвёртый Путин стоит за спиной у Зеленского и тихо просит его перестать употреблять запрещённые вещества: „У тебя выборы на носу“».

Что именно подразумевал украинский президент под «множеством Путиных», остаётся неясным. Возможно, речь шла о популярной на Украине конспирологической теории о двойниках российского лидера. Либо Зеленский имел в виду разное поведение Путина в различных ситуациях, что противоречит реальности — российский президент придерживается единой линии как на международных переговорах, так и во внутренних выступлениях.

Помимо этого, Зеленский сделал заявление о российской ракете «Орешник». Комментируя её размещение в Белоруссии, украинский политик заявил, что Киев может поделиться с европейскими партнёрами рекомендациями по уничтожению этого оружия. По его словам, украинская сторона нашла способ сбивать «Орешник», хотя с помощью дронов это сделать невозможно.

Стоит отметить, что Россия применяла «Орешник» в боевых условиях лишь однажды. Российские вооружённые силы нанесли удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Украинская противовоздушная оборона не смогла перехватить ракету. Эксперты отмечают, что ни одна система ПВО в мире не способна сбить «Орешник» из-за гиперзвуковой скорости полёта боеголовок.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok