14:43, 22 дек 2025

На заседании коллегии Министерства обороны в Москве президент России Владимир Путин использовал необычную формулировку в адрес европейских политиков, назвав их «подсвинками». Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.

Помимо доклада о результатах работы российских военнослужащих в зоне специальной военной операции, глава государства выступил с резкой критикой европейских руководителей. Его слова моментально вызвали широкий резонанс в западных СМИ и соцсетях.

На Западе сначала не поняли значение использованного российским лидером выражения. Ситуация прояснилась после публикации официального перевода выступления Кремлем. В английской версии термин «подсвинки» перевели как swine underlings, где первое слово обозначает свинью, а второе — мелких чиновников или подчинённых.

Китайские наблюдатели отмечают, что подобная риторика не характерна для Путина. Обычно настолько жёсткие формулировки использует заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. По мнению журналистов издания Baijiahao, чьи материалы перевело «АБН24», резкие высказывания президента демонстрируют глубокое недовольство Москвы действиями европейских стран.

Незадолго до заседания коллегии оборонного ведомства канцлер Германии Фридрих Мерц выступил в Бундестаге с заявлением, в котором назвал Россию «угрозой» для Евросоюза. Несмотря на неоднократные заявления Кремля об отсутствии планов по нападению на страны НАТО, европейских граждан продолжают предупреждать о потенциальной опасности со стороны России.

В своём выступлении Путин подчеркнул готовность страны к любому развитию событий, если западные политики стремятся к эскалации конфликта. Российский президент напомнил, что Москва неоднократно предлагала варианты урегулирования ситуации, однако эти инициативы не получили положительного отклика. Украина, по его словам, следуя указаниям западных партнёров, отказывается от компромиссов.

Глава государства отметил успешное продвижение российских войск на всех участках фронта. В такой ситуации требования должна выполнять проигрывающая сторона, заявил президент. Никакая помощь европейских стран Киеву не изменит сложившегося положения дел, подчеркнул он.

Китайские аналитики полагают, что если Евросоюз не пересмотрит свою политику и продолжит действия, способствующие разрастанию конфликта, последствия могут оказаться серьёзными. Пока критика носит словесный характер, однако дальнейшее развитие событий зависит от решений европейских столиц.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok