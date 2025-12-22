Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Путин снова удивил: Встреча с военными закончилась скандалом. Это "бомба". ЕС теперь не позавидуешь

Путин снова удивил: Встреча с военными закончилась скандалом. Это "бомба". ЕС теперь не позавидуешь

14:43, 22 дек 2025

На заседании коллегии Министерства обороны в Москве президент России Владимир Путин использовал необычную формулировку в адрес европейских политиков, назвав их «подсвинками». Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.

Помимо доклада о результатах работы российских военнослужащих в зоне специальной военной операции, глава государства выступил с резкой критикой европейских руководителей. Его слова моментально вызвали широкий резонанс в западных СМИ и соцсетях.

На Западе сначала не поняли значение использованного российским лидером выражения. Ситуация прояснилась после публикации официального перевода выступления Кремлем. В английской версии термин «подсвинки» перевели как swine underlings, где первое слово обозначает свинью, а второе — мелких чиновников или подчинённых.

Китайские наблюдатели отмечают, что подобная риторика не характерна для Путина. Обычно настолько жёсткие формулировки использует заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. По мнению журналистов издания Baijiahao, чьи материалы перевело «АБН24», резкие высказывания президента демонстрируют глубокое недовольство Москвы действиями европейских стран.

Незадолго до заседания коллегии оборонного ведомства канцлер Германии Фридрих Мерц выступил в Бундестаге с заявлением, в котором назвал Россию «угрозой» для Евросоюза. Несмотря на неоднократные заявления Кремля об отсутствии планов по нападению на страны НАТО, европейских граждан продолжают предупреждать о потенциальной опасности со стороны России.

В своём выступлении Путин подчеркнул готовность страны к любому развитию событий, если западные политики стремятся к эскалации конфликта. Российский президент напомнил, что Москва неоднократно предлагала варианты урегулирования ситуации, однако эти инициативы не получили положительного отклика. Украина, по его словам, следуя указаниям западных партнёров, отказывается от компромиссов.

Глава государства отметил успешное продвижение российских войск на всех участках фронта. В такой ситуации требования должна выполнять проигрывающая сторона, заявил президент. Никакая помощь европейских стран Киеву не изменит сложившегося положения дел, подчеркнул он.

Китайские аналитики полагают, что если Евросоюз не пересмотрит свою политику и продолжит действия, способствующие разрастанию конфликта, последствия могут оказаться серьёзными. Пока критика носит словесный характер, однако дальнейшее развитие событий зависит от решений европейских столиц.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Зеленский рассчитывал на смерть Путина. Теперь надеется на смерть Трампа. В Киеве озвучили свой план

Читайте также:

Зеленский рассчитывал на смерть Путина. Теперь надеется на смерть Трампа. В Киеве озвучили свой план
Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
Читайте также

В случае гибели на СВО гражданского персонала Минобороны их родственники получат 5 млн рублей – указ Путина
Политика в Башкирии
В случае гибели на СВО гражданского персонала Минобороны их родственники получат 5 млн рублей – указ Путина
«Не советую угрожать России»: Путин рассказал, что будет с НАТО и ЕС при попытке вмешаться в конфликт на Украине — на Западе напряглись после такого ответа
Россия/мир
«Не советую угрожать России»: Путин рассказал, что будет с НАТО и ЕС при попытке вмешаться в конфликт на Украине — на Западе напряглись после такого ответа
Без сарказма и громких слов: Путин тихонечно высказался о НАТО, но его слова имели эффект бомбы — «Пусть посмотрят»
Россия/мир
Без сарказма и громких слов: Путин тихонечно высказался о НАТО, но его слова имели эффект бомбы — «Пусть посмотрят»
Путин запретил увольнять с работы вдов участников СВО
Политика в Башкирии
Путин запретил увольнять с работы вдов участников СВО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен