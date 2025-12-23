"Жуткая ночь, очень страшно": Чудовищный удар ВСУ по Кавказу. Вслед за "Варшавянкой" атакован "Буян-М", порт, танкеры, нефтепровод

09:15, 23 дек 2025

В ночь на 23 декабря зафиксирована масштабная атака беспилотников ВСУ по объектам Северного Кавказа. Под ударом оказались Ставропольский край, Ростовская область и инфраструктура Азовского моря. Информация поступает от местных жителей и военных источников.

Удар по Будённовску

Один из украинских дронов упал между жилыми домами в Будённовске Ставропольского края. На месте падения зафиксированы повреждения жилого пятиэтажного здания — выбиты окна и вырваны рамы на первом этаже. Пожарные службы работают на месте происшествия, жители дома эвакуированы. Официальных данных о пострадавших на данный момент не поступало.

Украинские источники утверждают, что целью атаки стал один из химических заводов в регионе. На территории предприятия, предположительно, возник сильный пожар, сопровождающийся взрывами. Местные жители публикуют видео с места событий, на которых видны возгорания и слышны звуки прилётов беспилотников. На одной из записей женский голос комментирует происходящее. Атака продолжалась несколько часов.

Блогер Анатолий Шарий заявил, что удар был нанесён по нефтехимическому предприятию «Ставролен» — газохимическому заводу, входящему в структуру «Лукойла». Предприятие занимается переработкой природного газа и производством полиэтилена.

Атака на Ростовскую область

Системы ПВО отражали атаку беспилотников в пригороде Ростова-на-Дону. В городе Новочеркасске, расположенном в 17 километрах от областного центра, жители сообщили о пяти взрывах, от которых дрожали окна в домах. Очевидцы наблюдали вспышки в небе и слышали звук работающих моторов. Средства противовоздушной обороны сработали по украинским дронам-камикадзе. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Заявления об атаках на морские объекты

Представители украинской стороны сообщили об ударе по малому ракетному катеру проекта 21631 «Буян-М» в Азовском море. В ГУР утверждают, что беспилотники поразили корабельную РЛС и борт судна, после чего корабль покинул район боевого дежурства. Эти заявления появились после сообщений о якобы уничтоженной подлодке «Варшавянка» в Новороссийске, которая оказалась целой.

Также враг заявил об атаке на военный корабль «Охотник», патрулировавший район возле нефтегазовой платформы, и на буровую платформу месторождения имени Филановского компании «Лукойл».

Удары по портовой инфраструктуре

Противник сообщал об ударах по танкерам в порту Тамани и нефтепроводу, публикуя карты взрывов и возгораний. Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил возгорание на танкере и причале, которое было ликвидировано. Однако некоторые источники утверждали, что площадь возгорания на трубопроводе с мазутом составила 1500 квадратных метров. В порту Тамань получили повреждения два пирса, один подводящий трубопровод и два танкера.

Атака в Средиземном море

19 декабря ВСУ опубликовали кадры атаки дронов-бомбардировщиков по нефтяному танкеру QENDIL, следовавшему под флагом Омана в Средиземном море. Украинская сторона заявляет, что судно принадлежит «теневому флоту» России.

В этом случае использовался гексакоптер типа «Баба-яга», а не морские дроны или дальнобойные беспилотники-камикадзе. Это указывает на то, что беспилотник был запущен с относительно небольшого расстояния от цели — либо с другого судна, либо с побережья. По данным отслеживания, танкер находился между Ливией и Критом.

Немецкое издание BILD подтвердило информацию об атаке, сообщив, что к нефтяному танкеру приблизилось украинское судно. С его борта спецподразделение СБУ «Альфа» запустило разведывательные дроны и дроны-бомбардировщики, которые сбросили боеприпасы на палубу танкера.

Военный Осведомитель отмечает, что противник расширяет географию операций против российской инфраструктуры по экспорту нефти. Если ранее удары наносились в Чёрном и Каспийском морях, то теперь к ним добавилось Средиземное море.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok