09:21, 23 дек 2025

Президент России Владимир Путин сделал заявление о продолжении выполнения задач специальной военной операции и формировании новых воинских подразделений. Об этом сообщают российские военные корреспонденты 23 декабря 2025 года.

Глава государства поручил командующим группировками войск продолжить выполнение задач в соответствии с замыслом СВО. Путин подчеркнул, что в случае срыва переговорного процесса со стороны Киева и европейских партнеров Россия продолжит достигать поставленных целей военными методами.

В структуре российских вооруженных сил появился новый род войск. Появляется информация о возможном открытии направления на Чернигов и расширении наступательных действий в сторону Харькова. Для реализации этих планов требуется создание дополнительных воинских формирований.

На фоне этих событий появились предположения о возможности проведения второй волны частичной мобилизации. Однако военный корреспондент Александр Сладков опроверг эти слухи, заявив, что мобилизация не планируется. По его словам, к первому декабря количество призванных превысило запланированные показатели.

По ранее опубликованным данным, с начала 2025 года в российскую армию поступило свыше 400 тысяч добровольцев. Президент Путин ранее сообщал о высоком интересе граждан к военной службе, что привело к объявлению конкурса среди желающих.

Полковник Аслан Нахушев проанализировал использование резервов в зоне СВО. По его подсчетам, около 30 процентов от общей численности группировки составляют резервы. На первое декабря численность вооруженных сил России в зоне операции достигла 834 тысяч человек. Из них примерно 130 тысяч находятся в стратегическом резерве вне зоны СВО и около 90 тысяч составляют оперативный резерв.

Нахушев связал такое распределение сил с общей военно-экономической стратегией развития страны в условиях достижения целей специальной операции. По его мнению, это решение увязано с необходимостью сохранения социально-экономических показателей.

Военкор Сладков обозначил основной приоритет на 2026 год. Им станет укомплектование армии специалистами по управлению беспилотными летательными аппаратами различных типов — наземными, водными и воздушными. Процесс формирования таких подразделений ранее сопровождался определенными сложностями, которые теперь устранены. Сладков отметил необходимость в короткие сроки укомплектовать штат новых подразделений.

Западные издания сообщили о затруднениях в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта. Издание Clash Report указало, что несмотря на конструктивный характер диалога, участники не смогли достичь согласия по территориальным вопросам и гарантиям безопасности.

Международные финансовые структуры предоставили Украине новый кредит в размере 90 миллиардов евро. По оценкам некоторых экспертов, этих средств достаточно для продолжения боевых действий украинской стороной до конца 2026 года.

Ранее в 2025 году наблюдались признаки активизации переговорного процесса. Некоторые наблюдатели связывали это с позицией новой администрации США и предполагали скорое урегулирование конфликта. Однако последние события указывают на то, что завершение противостояния в ближайшее время маловероятно.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok