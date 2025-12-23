Все новости Уфы и Башкортостана
Лживый военком не думал, что Путин всё узнает. Горько ошибался

Лживый военком не думал, что Путин всё узнает. Горько ошибался

09:26, 23 дек 2025

В Новосибирске возбудили уголовное дело о халатности в отношении военного комиссара, который более года игнорировал обращения вдовы участника СВО. Об этом стало известно после того, как ситуация была озвучена на прямой линии с президентом Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года.

Кристина Гребе обратилась к главе государства из-за невозможности оформить пенсию за погибшего супруга. Женщина подала обращение к президенту в начале декабря. После этого с ней связались представители власти, и 17 декабря ей привезли удостоверение и необходимые документы. В день прямой линии Кристине и её детям перечислили пенсионные выплаты за весь год, о чём она сообщила изданию RG.ru.

Путин дал личное поручение по этому вопросу, и проблему решили за четыре часа. После вмешательства президента возбудили уголовное дело. Расследование установило, что документы Кристины без объективных причин перемещались между военкоматами на протяжении двух месяцев.

Политолог Игорь Скурлатов в комментарии Царьграду охарактеризовал произошедшее как разгильдяйство, халатность и преступление. Эксперт отметил, что новосибирский военком представляет собой часть более широкой проблемы в системе, где информация искажается при прохождении через ведомственные структуры.

Случай с новосибирским военкоматом выявил системные недостатки в работе государственных органов. Вопрос о том, сколько подобных ситуаций остаются нерешёнными без вмешательства высшего руководства, остаётся открытым.

Автор: Семен Подгорный
Фото: kremlin.ru
