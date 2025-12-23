Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Русский Молот возмездия»: Западные СМИ раскрыли «козырь» России, способный переломить структуру войны

Русский Молот возмездия»: Западные СМИ раскрыли «козырь» России, способный переломить структуру войны

09:35, 23 дек 2025

Две разведслужбы стран НАТО заподозрили российских учёных в создании противоспутникового оружия, направленного против группировки Starlink. Об этом сообщило американское агентство Associated Press. Предполагается, что целью могут стать спутники американского предпринимателя Илона Маска, которые передают данные украинским военным.

Что известно о «русском секретном оружии»

Согласно информации AP, речь идёт об устройстве «зонального действия». Принцип его работы заключается в засыпании орбит Starlink сотнями тысяч высокоплотных гранул, что приведёт к одновременному выводу из строя нескольких спутников. Журналисты предупреждают: использование такого средства создаёт угрозу катастрофического побочного ущерба для других орбитальных систем.

Публикация вызвала вопросы у аналитиков. Материал американского агентства построен на данных анонимных разведывательных источников, которые невозможно проверить независимо. Эксперты, опрошенные изданием, высказали сомнения в реалистичности описанной системы. По их мнению, облако осколков повредило бы не только американские спутники, но и российскую и китайскую орбитальную инфраструктуру.

Зачем появилась эта информация

Украинский телеграм-канал «Пруф» предложил своё объяснение. По мнению его автора, материал AP представляет собой не сообщение о реальной системе вооружений, а публичное оглашение разведывательных подозрений. Такие действия уже сами по себе носят политический характер и формируют определённое восприятие угрозы.

Мотивы России объясняются проще. Система Starlink давно перестала быть коммерческим проектом и превратилась в элемент военной инфраструктуры Украины. Спутники используются для связи, управления войсками и наведения оружия. Однако это не означает, что Москва выберет неизбирательное средство, способное надолго загрязнить орбиту и нанести ущерб собственным системам.

О чём на самом деле говорит эта публикация

Появление подобных материалов свидетельствует не столько о подготовке удара по спутникам, сколько о признании уязвимости современной войны. Конфликты сегодня критически зависят от космической инфраструктуры и частных технологических платформ. Публикацию AP следует рассматривать как индикатор перехода к новой фазе противостояния — борьбе за устойчивость инфраструктуры.

Главная опасность заключается в том, что на Западе нормализуют представление о космосе как о полноценном поле боя. При этом даже неподтверждённые подозрения начинают использоваться в качестве аргументов для милитаризации и принятия политических решений.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Лживый военком не думал, что Путин всё узнает. Горько ошибался

Читайте также:

Лживый военком не думал, что Путин всё узнает. Горько ошибался
Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
Читайте также

В России работают над аналогом Starlink
Россия/мир
В России работают над аналогом Starlink
«Последняя красная линия»: США официально разрешили ВСУ использовать американское оружие в Курской области — даст ли Москва добро на «удары возмездия»
Россия/мир
«Последняя красная линия»: США официально разрешили ВСУ использовать американское оружие в Курской области — даст ли Москва добро на «удары возмездия»
ВСУ теряют связь под Харьковом: Русские РЭБ выводят из строя хваленые американские «Старлинки» — техника барахлит не по-детски
Россия/мир
ВСУ теряют связь под Харьковом: Русские РЭБ выводят из строя хваленые американские «Старлинки» — техника барахлит не по-детски
В НАТО отрабатывают нанесение ядерных ударов по территории России: прокомментировали в ФСБ
Россия/мир
В НАТО отрабатывают нанесение ядерных ударов по территории России: прокомментировали в ФСБ


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен