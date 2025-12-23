Русский Молот возмездия»: Западные СМИ раскрыли «козырь» России, способный переломить структуру войны

09:35, 23 дек 2025

Две разведслужбы стран НАТО заподозрили российских учёных в создании противоспутникового оружия, направленного против группировки Starlink. Об этом сообщило американское агентство Associated Press. Предполагается, что целью могут стать спутники американского предпринимателя Илона Маска, которые передают данные украинским военным.

Что известно о «русском секретном оружии»

Согласно информации AP, речь идёт об устройстве «зонального действия». Принцип его работы заключается в засыпании орбит Starlink сотнями тысяч высокоплотных гранул, что приведёт к одновременному выводу из строя нескольких спутников. Журналисты предупреждают: использование такого средства создаёт угрозу катастрофического побочного ущерба для других орбитальных систем.

Публикация вызвала вопросы у аналитиков. Материал американского агентства построен на данных анонимных разведывательных источников, которые невозможно проверить независимо. Эксперты, опрошенные изданием, высказали сомнения в реалистичности описанной системы. По их мнению, облако осколков повредило бы не только американские спутники, но и российскую и китайскую орбитальную инфраструктуру.

Зачем появилась эта информация

Украинский телеграм-канал «Пруф» предложил своё объяснение. По мнению его автора, материал AP представляет собой не сообщение о реальной системе вооружений, а публичное оглашение разведывательных подозрений. Такие действия уже сами по себе носят политический характер и формируют определённое восприятие угрозы.

Мотивы России объясняются проще. Система Starlink давно перестала быть коммерческим проектом и превратилась в элемент военной инфраструктуры Украины. Спутники используются для связи, управления войсками и наведения оружия. Однако это не означает, что Москва выберет неизбирательное средство, способное надолго загрязнить орбиту и нанести ущерб собственным системам.

О чём на самом деле говорит эта публикация

Появление подобных материалов свидетельствует не столько о подготовке удара по спутникам, сколько о признании уязвимости современной войны. Конфликты сегодня критически зависят от космической инфраструктуры и частных технологических платформ. Публикацию AP следует рассматривать как индикатор перехода к новой фазе противостояния — борьбе за устойчивость инфраструктуры.

Главная опасность заключается в том, что на Западе нормализуют представление о космосе как о полноценном поле боя. При этом даже неподтверждённые подозрения начинают использоваться в качестве аргументов для милитаризации и принятия политических решений.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok