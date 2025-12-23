Главное за ночь и утро 23 декабря: Наглая ложь военкома, экстренный обращение Зеленского и пугающие слова генерала об СВО
09:42, 23 дек 2025
История новосибирского чиновника, который больше года игнорировал просьбы женщины, потерявшей мужа на СВО, закончилась вмешательством президента. Кристина Гребе с детьми осталась без положенной пенсии из-за бюрократической волокиты в военкомате. Инцидент произошёл в Новосибирске, а о нём стало известно в декабре 2024 года благодаря обращению вдовы к главе государства.
Как дело дошло до президента
Женщина направила обращение Владимиру Путину в начале декабря. Её история прозвучала во время «Прямой линии» и вызвала немедленную реакцию. Президент дал указание разобраться в ситуации, после чего проблему решили буквально за четыре часа.
17 декабря Кристине доставили необходимые документы и удостоверение. В день прямого эфира семья получила всю накопившуюся за год пенсию — как для самой вдовы, так и для её сыновей.
Сама Гребе подтвердила: после декабрьского обращения к президенту с ней оперативно связались представители ведомства и выдали бумаги. В тот же день, когда шла «Прямая линия», семье перечислили годовые выплаты.
Расследование и уголовное дело
Прокуратура открыла уголовное дело по факту халатности. В ходе проверки выяснились шокирующие подробности: документы вдовы два месяца безосновательно пересылали между военкоматами, не предпринимая никаких действий.
Теперь чиновнику предстоит ответить за равнодушие к горю семьи погибшего солдата. Случай стал показательным для всей системы и продемонстрировал последствия бюрократического безразличия.
Зеленский заявил о готовности документов по урегулированию
Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением: базовый комплект документов для мирного урегулирования конфликта с Россией подготовлен. По его информации, Киев переходит от обсуждений к конкретным действиям — уже созвали совещание по первым вариантам плана, который, как утверждается, устраивает украинскую сторону.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее сообщал о формировании рабочей группы в Верховной раде для разработки закона о выборах в условиях военного времени.
Энергетический кризис и инструкции населению
Массовые отключения электроэнергии подталкивают киевские власти к уступкам. Украинские телеграм-каналы, в том числе «Картель», сообщают: российские вооружённые силы завершили операцию с ударами по энергетической инфраструктуре.
Отключения света продолжаются больше 17 часов, страна оказалась на грани хаоса. Центр стратегических коммуникаций распространил рекомендации для граждан: необходимо запастись водой, консервами, медикаментами, наличными деньгами и копиями документов. В списке обязательных вещей — свечи, фонарики, радиоприёмники на батарейках и автономные обогреватели. Зима без электричества и отопления грозит серьёзными последствиями.
Реакция Москвы на предложения
План показывали главе РФПИ Кириллу Дмитриеву после его поездки в США. Он передал документ в Кремль, однако помощник президента Юрий Ушаков заявил: предложения не соответствуют позиции Москвы.
Генерал предупредил о неизбежности длительного противостояния
Европа открыто готовится к масштабному конфликту, и это больше нельзя отрицать — такое заявление сделал депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв в программе «Вечер с Юрием Пронько» на Царьграде. Год назад его предупреждения не воспринимали всерьёз, теперь же об этой угрозе говорят повсеместно.
Прогноз на будущее
Гурулёв напомнил: ранее его критиковали за то, что он напрасно беспокоит людей. Сегодня реальность подтверждает его слова — война не завершится после СВО, противостояние будет постоянным. Цели по ослаблению России никуда не исчезли и сохранятся на долгие годы.
Предотвратить эскалацию можно только через военное превосходство: противник отступит, лишь поняв неизбежность поражения. Даже окончание текущей операции не изменит ситуацию — противостояние продолжится.
Парламентарий призвал к откровенному диалогу с населением. Он процитировал президента Владимира Путина, который в прошлогоднем прямом эфире сказал, что впереди ждут гораздо более тяжёлые 20 лет, чем те, что уже прожиты. Этой фразой глава государства обозначил период турбулентности и нестабильности в мировой политике.
Гурулёв считает необходимым честно сообщить гражданам: придётся потерпеть, потому что в ближайшее время позитивных изменений будет мало.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Русский Молот возмездия»: Западные СМИ раскрыли «козырь» России, способный переломить структуру войны