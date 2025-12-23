Все новости Уфы и Башкортостана
Главное за ночь и утро 23 декабря: Наглая ложь военкома, экстренный обращение Зеленского и пугающие слова генерала об СВО

09:42, 23 дек 2025

История новосибирского чиновника, который больше года игнорировал просьбы женщины, потерявшей мужа на СВО, закончилась вмешательством президента. Кристина Гребе с детьми осталась без положенной пенсии из-за бюрократической волокиты в военкомате. Инцидент произошёл в Новосибирске, а о нём стало известно в декабре 2024 года благодаря обращению вдовы к главе государства.

Как дело дошло до президента

Женщина направила обращение Владимиру Путину в начале декабря. Её история прозвучала во время «Прямой линии» и вызвала немедленную реакцию. Президент дал указание разобраться в ситуации, после чего проблему решили буквально за четыре часа.

17 декабря Кристине доставили необходимые документы и удостоверение. В день прямого эфира семья получила всю накопившуюся за год пенсию — как для самой вдовы, так и для её сыновей.

Сама Гребе подтвердила: после декабрьского обращения к президенту с ней оперативно связались представители ведомства и выдали бумаги. В тот же день, когда шла «Прямая линия», семье перечислили годовые выплаты.

Расследование и уголовное дело

Прокуратура открыла уголовное дело по факту халатности. В ходе проверки выяснились шокирующие подробности: документы вдовы два месяца безосновательно пересылали между военкоматами, не предпринимая никаких действий.

Теперь чиновнику предстоит ответить за равнодушие к горю семьи погибшего солдата. Случай стал показательным для всей системы и продемонстрировал последствия бюрократического безразличия.

Зеленский заявил о готовности документов по урегулированию

Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением: базовый комплект документов для мирного урегулирования конфликта с Россией подготовлен. По его информации, Киев переходит от обсуждений к конкретным действиям — уже созвали совещание по первым вариантам плана, который, как утверждается, устраивает украинскую сторону.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее сообщал о формировании рабочей группы в Верховной раде для разработки закона о выборах в условиях военного времени.

Энергетический кризис и инструкции населению

Массовые отключения электроэнергии подталкивают киевские власти к уступкам. Украинские телеграм-каналы, в том числе «Картель», сообщают: российские вооружённые силы завершили операцию с ударами по энергетической инфраструктуре.

Отключения света продолжаются больше 17 часов, страна оказалась на грани хаоса. Центр стратегических коммуникаций распространил рекомендации для граждан: необходимо запастись водой, консервами, медикаментами, наличными деньгами и копиями документов. В списке обязательных вещей — свечи, фонарики, радиоприёмники на батарейках и автономные обогреватели. Зима без электричества и отопления грозит серьёзными последствиями.

Реакция Москвы на предложения

План показывали главе РФПИ Кириллу Дмитриеву после его поездки в США. Он передал документ в Кремль, однако помощник президента Юрий Ушаков заявил: предложения не соответствуют позиции Москвы.

Генерал предупредил о неизбежности длительного противостояния

Европа открыто готовится к масштабному конфликту, и это больше нельзя отрицать — такое заявление сделал депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв в программе «Вечер с Юрием Пронько» на Царьграде. Год назад его предупреждения не воспринимали всерьёз, теперь же об этой угрозе говорят повсеместно.

Прогноз на будущее

Гурулёв напомнил: ранее его критиковали за то, что он напрасно беспокоит людей. Сегодня реальность подтверждает его слова — война не завершится после СВО, противостояние будет постоянным. Цели по ослаблению России никуда не исчезли и сохранятся на долгие годы.

Предотвратить эскалацию можно только через военное превосходство: противник отступит, лишь поняв неизбежность поражения. Даже окончание текущей операции не изменит ситуацию — противостояние продолжится.

Парламентарий призвал к откровенному диалогу с населением. Он процитировал президента Владимира Путина, который в прошлогоднем прямом эфире сказал, что впереди ждут гораздо более тяжёлые 20 лет, чем те, что уже прожиты. Этой фразой глава государства обозначил период турбулентности и нестабильности в мировой политике.

Гурулёв считает необходимым честно сообщить гражданам: придётся потерпеть, потому что в ближайшее время позитивных изменений будет мало.

Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
