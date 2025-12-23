Все новости Уфы и Башкортостана
Грозное предупреждение генерала Гурулёва сбывается: считали его паникёром, но сегодня это признали все

09:52, 23 дек 2025

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв год назад предупреждал о подготовке Европы к масштабному конфликту. Тогда его называли паникёром, однако сейчас о военной угрозе говорят открыто. Об этом парламентарий рассказал в программе «Вечер с Юрием Пронько» на телеканале Царьград.

По словам Гурулёва, европейские страны активно готовятся к большой войне, и это невозможно игнорировать. Год назад, когда он поднимал эту тему, его обвиняли в нагнетании паники. Теперь же об угрозе масштабного противостояния заявляют многие.

Депутат подчеркнул, что конфликт можно предотвратить только демонстрацией силы. Противник должен понимать, что агрессия неизбежно приведет к жестокому ответу. Только тогда он не решится на открытое столкновение. При этом завершение специальной военной операции не означает окончание противостояния в целом.

Гурулёв напомнил, что задачи по уничтожению России существовали всегда и никуда не исчезнут. Противники Москвы будут стремиться к этому и в отдаленной перспективе. В условиях активной фазы противостояния необходим откровенный диалог с обществом.

Парламентарий призвал честно сказать людям о необходимости терпеть трудности. Позитивных новостей в ближайшее время будет немного. Он сослался на слова президента Владимира Путина, который год назад в прямом эфире заявил, что предстоящие 20 лет будут тяжелее прошедших. Глава государства обозначил период турбулентности и нестабильности мировой политики, период войн и военных конфликтов. Это связано с процессом формирования многополярного мира.

Военный эксперт Олег Шаландин в беседе с Царьградом допустил, что СВО может стать лишь частью большого конфликта. Он отметил, что Европа последнее время утверждает о готовности воевать и ожидает нападения к 2030 году. Эксперт объяснил выбор этого рубежа возможным возвращением демократов в Белый дом после президентства Дональда Трампа. В таком случае политика США продолжится в том же ключе, что и при Джо Байдене.

Генерал Гурулёв настаивает на том, что предотвращение войны возможно только через демонстрацию военной мощи и готовности к решительным действиям.

Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
