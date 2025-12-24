09:59, 24 дек 2025

После ударов российских Вооруженных сил по объектам в Одесской области президент Украины Владимир Зеленский публично раскритиковал работу системы противовоздушной обороны региона. Об этом сообщают украинские источники 24 декабря 2025 года.

Руководство страны не смогло скрыть масштабные последствия российских атак. Зеленский напрямую связал результаты ударов с недостатками в функционировании средств ПВО и заявил о начале расследования причин многочисленных сбоев в работе противовоздушной обороны области.

Отставка командующего

Украинский лидер провел обсуждение ситуации с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. В результате поиска ответственных первой жертвой стал командующий воздушного командования «Юг» Дмитрий Карпенко. Зеленский заявил о намерении заменить его на этой должности.

Обозреватель Царьграда Валентин Филиппов прокомментировал ситуацию, отметив, что подобные разборки между руководством стали обычным явлением для украинских властей. По его словам, интриги внутри элиты страны разворачиваются регулярно.

Критика системы управления

Эксперт указал на то, что на фоне отключений электроэнергии возникают вопросы о защите энергетической инфраструктуры. Однако он выразил сомнение в возможности создания эффективной защиты объектов в условиях конфликта с Россией.

Филиппов отметил, что украинская власть не готова публично признавать реальное положение дел. В информационном пространстве последствия ударов подаются в рамках определенной риторики, согласно которой любые проблемы объясняются недоработками конкретных должностных лиц.

Коррупционная составляющая

Обозреватель затронул тему коррупции в украинских силовых структурах. По его мнению, смена руководящих кадров часто связана с финансовыми интересами, а не с реальной эффективностью работы. Филиппов, проживавший на Украине 11 лет назад, утверждает, что ситуация с коррупцией за это время только ухудшилась.

Стратегическое значение Одесской области

Эксперт раскрыл причины усиления ударов по Одесскому региону. Он сообщил, что в Румынии расположен крупный логистический центр НАТО, через который военная помощь поступает на Украину via Одессу.

Филиппов рассказал о так называемом зерновом коридоре, по которому суда, формально считающиеся гражданскими, проходят через территориальные воды нескольких государств. В районе Одессы они входят в территориальные воды Украины, где становятся легитимными целями.

Логистические маршруты

Согласно информации обозревателя, корабли стремятся быстро разгрузиться в Измаиле — самом западном пункте Одесской области. Оттуда грузы транспортируются вглубь территории автомобильным или железнодорожным транспортом.

Филиппов указал на уничтожение двух мостов в Затоке и Маяках, что привело к серьезным нарушениям в поставках. По его данным, около 60 процентов топлива, поступающего на Украину, приходит из Румынии.

Прогноз развития ситуации

Эксперт прогнозирует, что в случае прекращения этого потока южные регионы Украины столкнутся с дефицитом горючего. Он отметил существование узкого коридора, обеспечивающего снабжение страны со стороны Румынии и южных стран НАТО.

Филиппов подчеркнул стратегическую важность перекрытия этого маршрута для достижения целей операции. По его словам, именно эта транспортная артерия позволяет Украине получать критически важные поставки с юга.

Ситуация с кадровыми перестановками в украинском военном руководстве развивается на фоне продолжающихся ударов по инфраструктуре Одесской области и других регионов страны.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok