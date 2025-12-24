Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Притихла Одесса. Молчит Киев: Страшный аргумент Москвы уже на изготовке. Неужели, решились?

Притихла Одесса. Молчит Киев: Страшный аргумент Москвы уже на изготовке. Неужели, решились?

10:08, 24 дек 2025

Александр Лукашенко сообщил Владимиру Путину о размещении на территории республики новейшей гиперзвуковой системы. Президент Белоруссии охарактеризовал комплекс как «настоящего зверя». Параллельно продолжаются удары по энергетической инфраструктуре Одесской области.

Европа подсчитывает минуты до удара

Западные издания активно анализируют технические характеристики российского оружия. Польское Interia указывает на дальность поражения до 4500 километров при скорости 12300 км/ч. Системы ПВО государств НАТО не способны перехватить подобные ракеты.

Британский Daily Mail опубликовал расчёты времени подлёта к европейским столицам. Берлин окажется в зоне поражения через 11 минут, Рим — через 13, Париж и Брюссель — через 14-16 минут. Лондон получит удар за 16-18 минут. Киеву на реакцию отводится около 111 секунд.

Владимир Зеленский 19 декабря признал невозможность уничтожения данной системы. Глава украинского государства ссылался на опыт применения комплекса против военного завода на территории страны.

Одесса остаётся без электричества

Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по энергетическим объектам и военной инфраструктуре. Несколько ночей подряд в городе наблюдались пожары на пораженных объектах. Отключение теплоэлектроцентралей приводит к обесточиванию жилых районов.

Местные жители выходят на протесты и блокируют транспортные магистрали. Журналист Андрей Медведев считает целесообразным уничтожение производственной базы морских дронов вместо преследования отдельных аппаратов. По его словам, это лишит противника инфраструктуры главного порта.

Атаки стали реакцией на действия Киева в акваториях Чёрного и Каспийского морей. Украинские аналитики фиксируют точность попаданий по военным и инфраструктурным целям.

Москва выдвигает условия переговоров

Китайское издание NetEase сообщает о заявлении российского президента на коллегии Минобороны. Владимир Путин обозначил военный путь освобождения территорий при отсутствии предметного диалога о мире. АБН24 цитирует китайских коллег: позиции России на переговорах укрепляются благодаря ситуации на фронте.

Брюссель продолжает разрабатывать планы по замораживанию российских активов. Урсула фон дер Ляйен столкнулась с необходимостью привлечения кредита на 90 миллиардов вместо изъятия средств. Вашингтон декларирует стремление к миру, одновременно подготавливая ограничительные меры.

Дональд Трамп отложил введение новых санкций до следующего раунда переговоров. Европейские государства вынуждены финансировать поддержку Украины за счёт налогоплательщиков при невозможности реализации первоначальных планов по использованию замороженных активов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Зеленский сцепился с Сырским после удара России: На Украине готовят новую резонансную отставку

Читайте также:

Зеленский сцепился с Сырским после удара России: На Украине готовят новую резонансную отставку
Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
Читайте также

Ох, что начинается: Путин пробудил самого опасного "зверя". Зеленский сделал внезапное признание. В НАТО паника
Россия/мир
Ох, что начинается: Путин пробудил самого опасного "зверя". Зеленский сделал внезапное признание. В НАТО паника
Вильнюс – за минуту, Варшава – за две, Берлин – за три: На Западе с ужасом осознали реальную мощь российского оружия
Россия/мир
Вильнюс – за минуту, Варшава – за две, Берлин – за три: На Западе с ужасом осознали реальную мощь российского оружия
Кажется, всё. Начинается. Путин расчехляет "Орешник": Лондон в панике. "Особый подарок" покидает Россию. Такого ещё не было
Россия/мир
Кажется, всё. Начинается. Путин расчехляет "Орешник": Лондон в панике. "Особый подарок" покидает Россию. Такого ещё не было
Почему «Орешник» так называется и правда ли он — советский хлам, который легко сбить: Путин рассказал, как сделали оружие и предложил Западу провести эксперимент
Россия/мир
Почему «Орешник» так называется и правда ли он — советский хлам, который легко сбить: Путин рассказал, как сделали оружие и предложил Западу провести эксперимент


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен