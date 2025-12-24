10:08, 24 дек 2025

Александр Лукашенко сообщил Владимиру Путину о размещении на территории республики новейшей гиперзвуковой системы. Президент Белоруссии охарактеризовал комплекс как «настоящего зверя». Параллельно продолжаются удары по энергетической инфраструктуре Одесской области.

Европа подсчитывает минуты до удара

Западные издания активно анализируют технические характеристики российского оружия. Польское Interia указывает на дальность поражения до 4500 километров при скорости 12300 км/ч. Системы ПВО государств НАТО не способны перехватить подобные ракеты.

Британский Daily Mail опубликовал расчёты времени подлёта к европейским столицам. Берлин окажется в зоне поражения через 11 минут, Рим — через 13, Париж и Брюссель — через 14-16 минут. Лондон получит удар за 16-18 минут. Киеву на реакцию отводится около 111 секунд.

Владимир Зеленский 19 декабря признал невозможность уничтожения данной системы. Глава украинского государства ссылался на опыт применения комплекса против военного завода на территории страны.

Одесса остаётся без электричества

Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по энергетическим объектам и военной инфраструктуре. Несколько ночей подряд в городе наблюдались пожары на пораженных объектах. Отключение теплоэлектроцентралей приводит к обесточиванию жилых районов.

Местные жители выходят на протесты и блокируют транспортные магистрали. Журналист Андрей Медведев считает целесообразным уничтожение производственной базы морских дронов вместо преследования отдельных аппаратов. По его словам, это лишит противника инфраструктуры главного порта.

Атаки стали реакцией на действия Киева в акваториях Чёрного и Каспийского морей. Украинские аналитики фиксируют точность попаданий по военным и инфраструктурным целям.

Москва выдвигает условия переговоров

Китайское издание NetEase сообщает о заявлении российского президента на коллегии Минобороны. Владимир Путин обозначил военный путь освобождения территорий при отсутствии предметного диалога о мире. АБН24 цитирует китайских коллег: позиции России на переговорах укрепляются благодаря ситуации на фронте.

Брюссель продолжает разрабатывать планы по замораживанию российских активов. Урсула фон дер Ляйен столкнулась с необходимостью привлечения кредита на 90 миллиардов вместо изъятия средств. Вашингтон декларирует стремление к миру, одновременно подготавливая ограничительные меры.

Дональд Трамп отложил введение новых санкций до следующего раунда переговоров. Европейские государства вынуждены финансировать поддержку Украины за счёт налогоплательщиков при невозможности реализации первоначальных планов по использованию замороженных активов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok