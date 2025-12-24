10:45, 24 дек 2025

В Гуляйполе уничтожен один из участников вторжения в Курскую область Сергей Ярмоленко, известный по штурму приграничных магазинов в августе 2025 года. Об этом сообщает военный корреспондент Руслан Татаринов.

Военнослужащий украинской армии погиб во время боев за Гуляйполе, где российские войска контролируют более 70% территории города. Ярмоленко участвовал в операциях на различных участках фронта, включая события в Мариуполе и Курской области. За время службы получил 44 награды от украинского руководства.

Обстановка в Гуляйполе

Ситуация в городе стремительно меняется в пользу российских подразделений. 23 декабря стало известно о взятии под контроль значительной части населенного пункта. По данным военных источников, снабжение украинских формирований прервано, улица Первого мая перешла под контроль российских сил.

Активизация наступательных действий на Запорожском направлении привела к существенному изменению тактической обстановки. Продвижение российских войск идет широким фронтом, что осложняет возможности обороны противоположной стороны. В ходе августовских событий в Курской области часть украинских военнослужащих, участвовавших в рейде, впоследствии оказались в плену у подразделений 810-й бригады морской пехоты и спецназа «Ахмат».

Изменения на карте боевых действий

Западные аналитические центры представили обновленную схему оборонительных рубежей ВСУ на Донбассе. Новая линия обороны проходит в 10-15 километрах к западу от Покровска, что оказалось ближе к городу, чем предполагалось ранее. По оценкам экспертов издания «Военная Хроника», данная позиция носит временный характер и предназначена для замедления продвижения российских сил после освобождения Покровска и Доброполья.

Военный эксперт отмечает, что речь не идет о долгосрочном стратегическом удержании. Задача нового оборонительного рубежа заключается в обеспечении времени для эвакуации военной техники и личного состава с одного из участков Покровской агломерации. Аналитики предполагают, что решающий этап может наступить в первом квартале 2026 года.

Текущие действия в районе Покровска характеризуются сдерживающим режимом. Попытки украинского командования укрепить позиции в городе пока не привели к существенному изменению ситуации. Покровск фактически перестал рассматриваться как надежный центр обороны, несмотря на недавние усилия военного руководства.

Признание потерь украинской стороной

Спустя почти месяц Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил отход из Северска. В заявлении указано, что российские войска обладают значительным преимуществом в живой силе и военной технике, продолжая активные наступательные операции. Украинское командование объяснило решение об отступлении необходимостью сохранения личного состава и боеспособности подразделений.

К моменту официального признания потери города российские силы уже существенно продвинулись вперед от освобожденного населенного пункта. Продвижение идет в направлении Славянско-Краматорской агломерации, что создает дополнительное давление на оборонительные позиции противника в данном районе.

Развитие ситуации на фронте показывает динамичный характер боевых действий на всех ключевых направлениях. Изменения на картах западных аналитиков отражают реальную обстановку, когда оборонительные линии приходится корректировать с учетом фактического положения дел. Темпы продвижения российских войск заставляют противоположную сторону пересматривать планы обороны и менять тактические подходы к удержанию населенных пунктов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok