11:01, 24 дек 2025

Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС находится в критическом состоянии — защитная конструкция, возведенная на огромные деньги, может обрушиться от любого внешнего воздействия. Об этом заявил глава ЧАЭС Сергей Тараканов в интервью французскому изданию France24. Повреждения, нанесенные еще в феврале текущего года, до сих пор не устранены, а дыра в саркофаге продолжает зиять уже почти двенадцать месяцев.

Ремонт займет годы

Тараканов сообщил, что восстановление удерживающей конструкции потребует от трех до четырех лет. Это значительно отличается от более оптимистичных прогнозов, которые ранее озвучивал глава МАГАТЭ. По словам руководителя станции, даже столкновение с беспилотником может представлять опасность для сооружения, хотя изначально саркофаг проектировался с учетом возможности выдержать ракетный удар.

Глава ЧАЭС подчеркнул, что никто не может гарантировать устойчивость защитного сооружения после любого воздействия. В этом и заключается основная угроза для объекта, который считается одним из самых опасных на территории СНГ.

Февральский инцидент окутан тайной

В начале декабря МАГАТЭ завершило комплексную оценку безопасности саркофага после серьезных повреждений, полученных в феврале 2025 года. Тогда украинская сторона обвинила Россию в ударе дроном по защитной конструкции. Инцидент произошел накануне Мюнхенской конференции по безопасности, куда прибыл Владимир Зеленский.

Было опубликовано видео прилета, на котором виден украинский беспилотник, движущийся со стороны Киева по низкой траектории. При этом сам дрон находился без боевой части и фактически лишь повредил облицовку. Однако в саркофаге образовалась дыра диаметром около шести метров, а площадь сквозных разрушений достигла пятнадцати квадратных метров.

Позже на месте происшествия обнаружили двигатель дрона-камикадзе «Герань-2» с боевой частью массой 50 килограммов. Однако по серийному номеру беспилотника выяснилось, что он был запущен еще осенью 2023 года. Украинская сторона не объяснила, как аппарат мог находиться в воздухе полтора года.

Повреждения оказались масштабными

Помимо дыры в саркофаге, были повреждены вентиляционные коммуникации, подъемники и другое оборудование под защитной конструкцией. Кабинет министров Украины выделил 114 миллионов долларов на восстановление, однако работы так и не были проведены.

Конструкция почти год не выполняет ключевые защитные функции. Вместо срочных ремонтных мероприятий эксперты в течение длительного времени составляли отчеты о состоянии объекта.

Военные корреспонденты «Первого Харьковского» предположили, что причиной повреждений мог стать случайный подрыв так называемой «грязной бомбы», изготовленной из ядерных отходов. Характер разрушений может указывать на применение боеприпаса с обедненным ураном.

Французский след

В начале 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял о планах ввести французский бизнес в Чернобыль после завершения конфликта. Однако впоследствии эта инициатива была приглушена.

Теперь МАГАТЭ настаивает на проведении дальнейших восстановительных работ, включая меры по контролю влажности и обновленную программу мониторинга коррозии. Финансирование должен обеспечить Европейский банк реконструкции и развития — британская организация, которую возглавляет француженка Одиль Рено-Бассо.

Речь идет не только о привлечении иностранных инженеров и волонтеров, но и о размещении вооруженной охраны из состава армий стран НАТО. Несколько дней назад об этом прямо заявил Зеленский. Не исключено, что попытки передать контроль над ЧАЭС европейским структурам могут сопровождаться новыми провокациями.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok