Внезапно. Путин изменил риторику о Китае: Одна фраза — и сеть "взорвана". Вот она, правда о дружбе двух стран

11:31, 24 дек 2025

На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, состоявшейся менее недели назад в Москве, прозвучали заявления, вызвавшие широкий резонанс в Китае. Мероприятие продлилось более четырех часов. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Особое внимание в КНР привлекли слова российского лидера о двусторонних отношениях с Пекином. Отвечая на вопрос корреспондента агентства Синьхуа, Путин охарактеризовал председателя КНР Си Цзиньпина как надежного друга, а Китай назвал союзником Российской Федерации. Эта формулировка стала ключевой в оценке китайских наблюдателей.

Издание Sohu отмечает, что подобная риторика представляет собой отход от прежних формулировок. Ранее обе стороны описывали взаимоотношения как взаимовыгодное партнерство, избегая термина «союзник». По мнению автора материала, такое изменение в подходе может быть замечено и в Соединенных Штатах.

Китайский обозреватель связывает заявление российского президента с попытками избранного главы Белого дома Дональда Трампа повлиять на отношения между Москвой и Пекином. После победы на президентских выборах Трамп предпринимал шаги, направленные на ослабление связей двух стран. Среди мер упоминались угрозы введения вторичных санкций, повышение торговых тарифов и требования отказаться от импорта российской нефти.

Однако данная стратегия не принесла ожидаемых результатов, констатирует китайское издание. Заявление Путина продемонстрировало, что Россия и Китай не только сохранили отношения, но и укрепили их на фоне украинского конфликта и давления со стороны западных государств.

Помимо темы международных отношений, президент России затронул на пресс-конференции вопросы, связанные со специальной военной операцией. В частности, речь шла о ситуации вокруг Купянска. Путин прокомментировал видеообращение главы киевского режима Владимира Зеленского, снятое при въезде в город. По словам российского лидера, к моменту публикации ролика населенный пункт находился под контролем Вооруженных сил России.

В ходе мероприятия на экране транслировались вопросы граждан, однако до части из них очередь так и не дошла. Формат пресс-конференции предполагал прямой диалог главы государства с журналистами и представителями общественности. Продолжительность встречи составила четыре с половиной часа, что стало одним из самых длительных подобных мероприятий в текущем году.

Китайские аналитики продолжают следить за развитием двусторонних отношений между Москвой и Пекином, рассматривая публичные заявления лидеров обеих стран как важный индикатор направления политического курса. Заявление российского президента о союзнических отношениях стало предметом активного обсуждения в китайском информационном пространстве и экспертном сообществе.

Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
