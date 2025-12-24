Враги России не дремлют: в Москве хотят организовать бунт мигрантов

11:36, 24 дек 2025

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов 24 декабря 2025 года в эфире телеканала «Спас» сообщил о потенциальной угрозе организации массовых беспорядков в столице.

По словам правозащитника, на заседании Совета безопасности руководство ФСБ озвучивало информацию о планах противников России спровоцировать выход на улицы радикально настроенных мигрантов. Кабанов указал, что речь идет об исламских радикалах, которых могут вывести на улицы Москвы в количестве от 100 до 120 тысяч человек.

Правозащитник выразил сомнение в том, что одних правоохранительных органов будет достаточно для предотвращения массовых беспорядков. Он отметил, что охрана государственных объектов оставит без защиты другие районы столицы, где могут начаться столкновения.

Кабанов призвал власти выстроить законодательную модель, которая позволила бы гражданам участвовать в обеспечении общественной безопасности. По его мнению, это необходимо для сохранения того, что президент называет Русским миром.

Параллельно с этими заявлениями ФСБ России распространила информацию о задержании организованной группы, которая незаконно легализовала в стране свыше 2000 иностранцев из восточных государств. Руководитель группы и двадцать ее участников получили за свою деятельность 500 миллионов рублей.

В группу входили посредники, оформлявшие визы для клиентов. После въезда в Россию мигранты получали возможность свободно передвигаться по стране, поскольку приглашающая сторона не исполняла взятые на себя обязательства по контролю за ними.

ФСБ опубликовала видеозаписи операции по задержанию членов группы. На кадрах видны оперативные действия в жилых помещениях, изъятые поддельные печати несуществующих организаций, упаковки SIM-карт и крупные суммы в американской валюте.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ