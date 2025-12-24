Все новости Уфы и Башкортостана
Катастрофа в Донбассе. Триумф на Курщине. Военкор Коц подвёл итоги этого года СВО и назвал лучшее оружие

12:09, 24 дек 2025

Военный корреспондент Александр Коц проанализировал события четвертого года специальной военной операции. В своем телеграм-канале журналист рассказал об успехах российских военных и отметил лучшие разработки года.

Курская область стала главным успехом

По мнению корреспондента, ключевым достижением стало освобождение территории Курской области весной текущего года. В операции принимали участие военнослужащие из КНДР, чья поддержка позволила российскому командованию не перебрасывать подразделения с других участков фронта.

Украинские силы планировали заставить российских генералов ослабить позиции на отдельных направлениях, однако расчет не оправдался. Противник понес значительные потери и был вынужден отступить весной, спасая остатки своих формирований.

Особое место в хронике событий заняла операция под названием «Труба». Десантники провели маневр, пройдя в тыл противника по газопроводу. Эта операция, по словам Коца, вошла в историю и стала «операцией года» благодаря своей дерзости и эффективности.

Ситуация в Донбассе

Журналист перечислил населенные пункты, освобожденные к концу года: Покровск, Волчанск, Купянск, Северск. Следующими целями названы Димитров и Красный Лиман, после чего откроется путь на Славянск.

Коц подчеркнул, что агломерация Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск представляет собой основной укрепленный район украинских сил в Донбассе. Разгром противника на этом направлении военкор называет приоритетной задачей на следующий год.

По его словам, украинское командование могло бы сохранить личный состав, покинув территорию Донбасса, однако президент Владимир Зеленский не отдает такого приказа. Даже представители США признавали целесообразность подобного шага для Киева.

Беспилотники возглавили рейтинг

Лучшим оружием года Коц назвал беспилотные летательные аппараты «Герань». Военный корреспондент отметил, что российские инженеры постоянно совершенствуют эти дроны, и современные модели существенно отличаются от образцов первого года операции.

Последняя модификация предусматривает оснащение беспилотников ракетами класса «воздух-воздух» для защиты от авиации противника. Эта разработка значительно расширила боевые возможности «Гераней».

Погибшие герои

Коц вспомнил военнослужащих, погибших при исполнении долга. Звание Героя России посмертно присвоили командиру добровольческого отряда «Тигр», сформированного в Приморье в 2022 году.

Ефремов занимал пост вице-губернатора Приморского края, но после вторжения украинских сил в Курскую область незамедлительно вернулся в строй. Широкую известность получило видео, на котором вице-губернатор с оружием прикрывает эвакуацию раненых из подбитого автомобиля, отдавая команды сопровождающему. Раненых удалось благополучно эвакуировать.

Еще один военнослужащий, командир первого батальона девятого мотострелкового полка Сергей Чебнев с позывным «Отмель», погиб, прикрывая своих подчиненных в боях за Малую Локню. Сослуживцы замаскировали тело и зафиксировали координаты. Спустя полгода они смогли вернуться за командиром и достойно его похоронить.

Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
