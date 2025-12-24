14:01, 24 дек 2025

Китайское издание Sohu проанализировало недавние заявления о новых ракетных системах США и России. Речь идет о гиперзвуковой ракете Dark Eagle и российском комплексе «Орешник». Материал опубликован на фоне заявлений президента Владимира Путина о постановке «Орешника» на боевое дежурство.

Семнадцатого декабря глава российского государства Владимир Путин сообщил о планах по развертыванию ракетного комплекса «Орешник» до конца текущего года. Это заявление привлекло внимание международных наблюдателей, включая китайские аналитические издания.

Портал Sohu отреагировал на это сообщение публикацией, в которой авторы провели сравнительный анализ двух ракетных систем. По их мнению, появление российского комплекса влияет на военный баланс в контексте разработок Пентагона.

Около двух недель назад завершились испытания американской гиперзвуковой ракеты Dark Eagle (в переводе «Темный орел»). По данным американских военных ведомств, система способна преодолевать расстояние до 3500 километров за двадцать минут. Масса изделия составляет от 15 до 16 тонн при длине до 14 метров.

Размещение ракеты планируется на различных носителях, включая наземные установки в Европе, эсминцы типа Zumwalt и подводные корабли. Представители Пентагона подчеркивают высокую маневренность системы, которая, согласно их оценкам, затруднит перехват даже современными комплексами ПВО.

Китайские эксперты увидели связь между завершением американских испытаний и последующим российским заявлением. В статье Sohu высказывается предположение, что объявление о «Орешнике» могло стать ответом Москвы на развитие американских гиперзвуковых технологий.

Российский комплекс, согласно открытым данным, имеет дальность действия около 4000 километров. Система оснащена разделяющимися боевыми блоками и обладает характеристиками, которые усложняют работу средств противоракетной обороны. Высокая скорость полета и возможность изменения траектории относятся к ключевым техническим особенностям.

Автор китайской публикации делает вывод о том, что развертывание «Орешника» меняет расклад в области стратегических вооружений. В материале отмечается, что попытки создания нового типа вооружений одной стороной приводят к асимметричным ответам другой стороны.

Аналитики из КНР указывают на продолжающуюся динамику в сфере разработки передовых военных технологий. Гонка гиперзвуковых вооружений демонстрирует стремление ведущих держав поддерживать паритет и развивать системы, способные преодолевать современные средства защиты.

Развертывание новых ракетных комплексов обеими сторонами происходит в условиях геополитической напряженности. Эксперты фиксируют ускорение темпов внедрения перспективных систем вооружений и модернизации существующих комплексов.

Китайское издание резюмирует, что текущая ситуация отражает более широкую тенденцию военно-технического соперничества между крупнейшими державами. Появление каждой новой системы вооружений провоцирует ответные шаги, формируя новую реальность в области стратегической стабильности и баланса сил.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok