Федеральная служба безопасности России провела серию операций, в ходе которых были ликвидированы диверсанты и члены организованной преступной группировки. Об этом 24 декабря 2024 года сообщил Центр общественных связей ФСБ, отметив активную работу спецслужб на территории нескольких регионов страны.

Спецназ ФСБ предотвратил диверсию на объекте нефтяной инфраструктуры в Тюменской области. Злоумышленник, действовавший по указанию украинских спецслужб, планировал атаковать диспетчерскую станцию нефтепровода «Транснефть». Террорист заранее получил от кураторов подробную инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства и приобрел все необходимые детали, которые спрятал в тайнике.

24 декабря преступник направился к схрону, чтобы забрать комплектующие и завершить сборку бомбы. В этот момент его перехватили бойцы спецподразделения ФСБ. При попытке оказать вооруженное сопротивление злоумышленник был нейтрализован огнем спецназа. По данным службы безопасности, ликвидированный террорист являлся гражданином России, родом из Винницкой области Украины, и входил в состав одной из запрещенных украинских террористических организаций.

Параллельно с этим в Волгодонске сотрудники ФСБ задержали женщину, готовившую теракт в здании городской администрации. Студентка планировала передать рюкзак со взрывным устройством чиновнику, однако ее арестовали за тридцать минут до предполагаемого совершения преступления. Информацию о задержании смертницы распространил портал 360.ru.

Помимо операций по пресечению террористической деятельности, спецслужбы ликвидировали крупную организованную преступную группировку, специализировавшуюся на незаконной легализации мигрантов. Члены ОПГ с начала текущего года нелегально ввезли и оформили в России около двух тысяч иностранных граждан. На этой схеме преступники заработали не менее пятисот миллионов рублей. Задержания прошли одновременно в пяти регионах страны, сообщает издание Readovka.

Схема работы преступников строилась на создании фиктивных компаний. Эти организации указывали ложные цели визита для иностранцев и оформляли им приглашения под видом высококвалифицированных специалистов. Получив такой статус, мигранты могли свободно передвигаться по территории страны и даже использовать Россию для транзита в европейские государства.

В структуру организованной группировки входили посредники, которые привлекали клиентов из национальных диаспор, нуждающихся в получении российских виз. При обысках правоохранители изъяли более ста поддельных печатей юридических лиц, государственных учреждений, зарубежных организаций и даже дипломатических представительств. По факту организации незаконной миграции возбуждены уголовные дела, все подозреваемые взяты под стражу.

Полковник Аслан Нахушев прокомментировал работу Департамента военной контрразведки ФСБ, отметив, что это ведомство сейчас участвует в специальной военной операции в полном составе наравне с Вооруженными силами России. При этом деятельность военных контрразведчиков остается засекреченной. В отличие от армейских подразделений, информация о том, что делают сотрудники спецслужб на фронте, в тылу и особенно за линией фронта, остается недоступной широкой публике.

По словам эксперта, полная картина вклада военных контрразведчиков станет известна только после завершения специальной операции, причем далеко не вся информация будет рассекречена даже тогда. Работа Департамента военной контрразведки ФСБ продолжается в режиме повышенной секретности, что связано со спецификой выполняемых задач и необходимостью защиты источников информации.

