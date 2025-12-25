"В команде Алаудинова царит паника": Генерал Бастрыкин сделал дело. И началось

09:28, 25 дек 2025

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против бойца спецназа «Ахмат» Алихана Берсаева, который летом 2024 года оказался в центре скандала в Луганске. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов со ссылкой на собственные источники.

По данным информаторов, глава СК Александр Бастрыкин лично взял под контроль расследование инцидента с участием чеченского военнослужащего. Следственные органы прекратили производство по конфликту между Берсаевым и Максимом Дивничем, однако передали в суд материалы о применении насилия. Одновременно с этим было поднято старое дело о вымогательстве в особо крупном размере.

Согласно имеющейся информации, бойцу грозит до 14 лет лишения свободы. При этом анонимные источники утверждают, что Берсаев пользуется поддержкой командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова и чиновников из окружения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Некоторые телеграм-каналы, связанные с оппозиционными структурами, распространяют заявления о том, что решение Следственного комитета якобы вызвало недовольство в командовании подразделения. Источники этих ресурсов говорят о возможной «перестройке архитектуры власти» в регионе и усилении контроля со стороны федерального центра.

Однако эксперты обращают внимание, что подобные публикации могут быть направлены на создание искусственного конфликта между различными силовыми структурами и региональными властями. Действия Следственного комитета при этом укладываются в стандартную правовую процедуру расследования уголовных дел, независимо от статуса и должности фигурантов.

Официальных комментариев от СК России, представителей спецназа «Ахмат» или властей Чеченской Республики по данному делу пока не поступало. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от хода судебного разбирательства и решений правоохранительных органов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok