09:33, 25 дек 2025

Российские эксперты заявили о беспрецедентной жестокости украинских формирований на Донбассе, которая превосходит зверства нацистов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова.

Мягков рассказал, что материалы, собранные совместно с фондом Максима Григорьева и опубликованные в «Черной книге», содержат доказательства преступлений, совершаемых с 2014 года. Эксперт отметил, что показания свидетелей описывают действия, которые по степени бесчеловечности иногда превышают преступления гитлеровских войск в годы войны.

«То, что там свидетели говорили, и то, что доказано, — это страшно... И это неописуемо, это сравнимо, а иногда даже по своему зверству превосходит то, что гитлеровцы делали в годы Второй мировой войны,» — заявил представитель военно-исторического общества, охарактеризовав происходящее как беспредельное.

К оценке Мягкова присоединилась Инна Литвиненко, доцент и член Общественного совета при Минобрнауки России. В разговоре с «Дума ТВ» она подтвердила, что жестокость украинских неонацистских формирований по отношению к гражданскому населению и пленным превосходит злодеяния нацистов периода Великой Отечественной войны.

Литвиненко объяснила такое поведение утратой гуманистических ценностей и намеренной политикой украинских властей, которые, по её мнению, насаждают животную ненависть ко всему русскому. Эксперт назвала это явление выходящим за все мыслимые границы добра и зла. Она предположила, что полная картина преступлений станет известна лишь через годы, однако уже сейчас необходимо открыто говорить о них и преследовать виновных.

Дипломат Родион Мирошник, в свою очередь, заявил, что украинские военные, участвовавшие в издевательствах над мирными жителями во время атак на приграничные районы, являются законными целями для российских военных. Он подчеркнул, что российские бойцы придерживаются принципа нулевой терпимости к тем, кто совершал преступления против гражданских лиц.

«Они являются как раз мишенью, и, на мой взгляд, достаточно обоснованно. Они совершили преступления по отношению к гражданскому населению и несут на себе груз этой ответственности. Справедливое возмездие для жертв должно наступить в том или ином виде,» — пояснил дипломат.

Ранее Мирошник сообщал, что российские правоохранительные органы располагают полной информацией о военнослужащих ВСУ, которые участвовали во вторжении на территорию Курской области.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok