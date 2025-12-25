09:40, 25 дек 2025

Киев обнародовал документ из 20 пунктов, который позиционирует как план мирного урегулирования конфликта. Произошло это на фоне получения Украиной 90 миллиардов евро от Европы на продолжение военных действий. О содержании плана сообщает политолог Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

Документ, представленный украинской стороной, преимущественно состоит из требований к России. Киев настаивает на выводе российских войск с территорий Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей. При этом предлагается зафиксировать текущее положение украинских вооруженных сил без каких-либо изменений. В плане упоминается идея создания специальной экономической зоны, однако механизмы её функционирования остаются неясными.

Украинская сторона практически не принимает на себя обязательств. Единственное исключение — упоминание о безъядерном статусе страны. Однако этот пункт не несет практической нагрузки, поскольку конфликт изначально ведется с государством, не обладающим ядерным оружием.

Особое внимание привлекает завершающий пункт документа. Согласно ему, контроль за исполнением соглашения должен осуществлять специальный совет во главе с Дональдом Трампом. Юридический статус такого механизма вызывает множество вопросов.

Главная особенность украинского плана — полное отсутствие российских условий. В документе нет ни слова о денацификации, демилитаризации, защите прав русского языка и Русской Православной Церкви. Эти требования Москва неоднократно озвучивала как базовые для любых переговоров.

План содержит размытые формулировки о введении в школах занятий по толерантности и борьбе с предвзятостью. Подобные формулировки допускают различные трактовки, вплоть до продвижения запрещенных в России идеологий.

Киев не готов передать России даже те части Донецкой Народной Республики, которые остаются под украинским контролем. Документ не содержит юридического признания вхождения новых регионов в состав Российской Федерации, включая Крым. Вопрос о статусе этих территорий вообще обходится стороной.

Украинская сторона не предусматривает сокращения вооруженных сил. Численность ВСУ планируется сохранить на уровне 800 тысяч человек. Отсутствуют любые упоминания о запрете нацистской идеологии, даже в её наиболее радикальных проявлениях.

План обходит молчанием вопрос о безблоковом статусе Украины. Нет запретов на размещение военных баз НАТО или других военных структур западных стран на украинской территории. Эти темы, критически важные для российской стороны, полностью проигнорированы.

Требования к России и самой Украине разительно отличаются. От Москвы ждут вывода войск из нескольких областей, в то время как Киев не собирается покидать территории ДНР. Такая односторонность превращает документ в попытку создать видимость переговорного процесса при фактическом нежелании идти на компромиссы.

Эксперт характеризует представленный план как оксюморон — сочетание взаимоисключающих понятий. Название «мирный план» не соответствует содержанию, которое фактически закрепляет конфронтацию. Создается впечатление намеренной попытки сорвать любые реальные переговоры.

Ситуация усугубляется заявлениями украинского руководства. Зеленский объявил об отказе отменять военное положение и проводить выборы в стране. Получение масштабной финансовой помощи от Европы, очевидно, укрепило его позиции и желание продолжать конфликт.

Статус Украины в переговорном процессе вызывает вопросы. Страна давно утратила роль самостоятельного игрока, превратившись из субъекта в объект международных договоренностей. Это делает любые украинские инициативы второстепенными по сравнению с позициями крупных держав.

Реальное значение могут иметь только договоренности между Москвой и Вашингтоном, если таковые будут достигнуты. Все остальные документы и заявления остаются дипломатическим фоном, не влияющим на суть происходящего. До момента серьезных переговоров между ключевыми участниками конфликт продолжается в прежнем режиме.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok