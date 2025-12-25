Гибель русских морпехов. Народ требует ответа. Опять этот «генерал-беда»?

09:50, 25 дек 2025

22 декабря 2025 года под Добрололью в Донецкой Народной Республике была разгромлена колонна российской морской пехоты. Военный блогер Владимир Романов опубликовал данные о массовой гибели бойцов 155-й бригады морской пехоты и уничтожении десятков единиц техники. Информация вызвала волну вопросов к командованию, пишет Царьград.

По данным Романова, к руководству операцией вернулся генерал Сухраб Ахмедов, ранее отстранённый за провальные штурмы Павловки и Угледара с большими потерями личного состава. Командир организовал наступление крупной колонной, включавшей 30 единиц техники: танки, боевые машины пехоты, бронетранспортёры и квадроциклы. Подразделения морпехов направили в лобовую атаку на позиции противника.

Операция завершилась катастрофой. Опубликованные кадры показывают масштаб потерь: уничтожено 6 танков, 9 БМП, 5 БТР, 1 бронированная ремонтно-эвакуационная машина и 10 квадроциклов. Потери среди личного состава не уточняются, но блогер называет их значительными.

Почему наступление провалилось

Романов объясняет причины разгрома спецификой участка фронта в районе Добрололья Покровского района. Линия боевого соприкосновения имеет форму вытянутого полумесяца. Противник ведёт огонь из районов севернее Мирнограда и Красноармейска на всю глубину Добропольского выступа — через населённые пункты Миролюбовка, Новоэкономическое, Бойковка, Новоторецкое, Маяк и Панковка.

Местность создаёт дополнительные препятствия для наступления крупными силами. Реки без мостов, противотанковые рвы и преобладающая низина лишают колонны техники возможности стремительного манёвра. Большие группы попадают под удары дронов на расстоянии 20-30 километров от линии фронта. Каждая подбитая машина у реки или рва блокирует движение остальной техники.

Воздушное пространство находится под тотальным контролем беспилотников с обеих сторон. Ясная погода и лёгкая дымка позволяют противнику использовать всепогодные дроны с тепловизорами, что исключает возможность скрытного передвижения. Минирование на глубину до 30 километров усложняет любое продвижение больших колонн.

Какая тактика работает

Блогер подчёркивает, что на этом участке фронта любые попытки наступления большими группами приводят к гибели бойцов. Эффективное продвижение возможно только малыми группами или поодиночке в ночное время с последующим скрытным накоплением сил на захваченных позициях.

Романов сравнивает подход Ахмедова с действиями предыдущего командира с позывным «Варяг», который организовывал успешные наступательные операции. Нынешний генерал, по словам блогера, ограничивается формированием колонн без учёта обстановки. Цена такого планирования — жизни морских пехотинцев.

Телеграм-канал «Два майора» публикует экспертный анализ событий. Несмотря на провал конкретной операции, тактика прорыва колоннами не исчерпала себя при грамотном планировании и всестороннем обеспечении. Успешные инфильтрации малыми группами через позиции противника показывают, что продвижение возможно при правильном выборе методов.

Источники с мест указывают: разгром колонны стал следствием игнорирования командованием особенностей местности и тактической обстановки на участке. Попытка применить устаревший метод лобового штурма крупными силами в условиях господства беспилотников и минирования привела к предсказуемому результату.

