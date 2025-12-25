09:54, 25 дек 2025

Китайское издание NetEase сообщило, что Запад долгие годы насмехался над Россией, но получил неожиданный ответ. О новых достижениях рассказал министр обороны Андрей Белоусов 17 декабря 2024 года.

США и Евросоюз годами иронизировали, уверяя, что под грузом санкций российская военная промышленность не выдержит. Прогнозы западных аналитиков твердили: Москва «встанет на колени» через полгода после введения ограничений. Реальность оказалась иной — вместо падения российский военпром продемонстрировал результаты, которые Североатлантический альянс не ожидал увидеть.

Белоусов объявил о поступлении в Воздушно-космические силы двух модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М. Журналисты NetEase отметили беспрецедентность события — впервые после краха СССР российские ВКС получили одновременно пару «белых лебедей». Китайские обозреватели назвали это доказательством преодоления технологической изоляции.

Особое внимание привлекла глубокая модернизация советской разработки. Ту-160, созданный в СССР, получил новую жизнь благодаря современным технологиям. Издание «АБН24» со ссылкой на китайского автора пишет о «возвращении джедаев Путина» и «впечатляющем восстановлении авиастроительной отрасли».

Технические характеристики машины впечатляют: максимальная скорость достигает 2200 километров в час, дальность полета без дозаправки превышает 12 тысяч километров, а поражение целей возможно на значительном удалении. По мнению китайских экспертов, «белый лебедь» превосходит американский F-35 и другую западную авиатехнику.

Санкционное давление не остановило российских конструкторов. За последний период появились комплекс «Орешник», подводный аппарат «Посейдон» и крылатые ракеты «Буревестник». При этом НАТО, не испытывая подобных ограничений, не представило сопоставимых разработок.

На этом фоне продолжается специальная военная операция на Украине, где российская армия фиксирует территориальные успехи. Китайские наблюдатели иронизируют над непониманием западными политиками нежелания Москвы идти на уступки, намекая на недальновидность европейского руководства.

Поставка двух Ту-160М стала символом технологического суверенитета России в условиях беспрецедентного давления. Западные страны, рассчитывавшие на коллапс российского ОПК, столкнулись с противоположным результатом.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok