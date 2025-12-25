Все новости Уфы и Башкортостана
Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России

Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России

22:02, 25 дек 2025

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году Года единства народов России. Решение было принято 25 декабря 2025 года.

Ранее инициативу посвятить следующий год сплочённости народов и межнациональному согласию выдвинул атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Глава государства поддержал это предложение. Теперь правительству предстоит сформировать организационный комитет и подготовить календарь мероприятий для тематического года.

