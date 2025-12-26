Позор. О таком молчать нельзя: после прямой линии Путина интернет закипел от возмутительных реакций

11:13, 26 дек 2025

19 декабря президент России Владимир Путин провел традиционную прямую линию, которая вызвала волну критики в интернете. Вместо серьезного разговора о насущных проблемах страны эфир превратился в парад странных вопросов — от инопланетян до свадебных предложений.

Мероприятие продолжалось рекордные четыре с половиной часа. За это время глава государства успел ответить на 103 обращения граждан. Трансляцию посмотрели около 15 миллионов человек. Однако многие зрители и эксперты остались недовольны качеством заданных вопросов.

Инопланетяне против реальных проблем

Одним из самых обсуждаемых моментов стал вопрос журналистки из Тюмени о существовании внеземных цивилизаций. На сам вопрос ушло полминуты, а президент отвечал около полутора минут. Телеграм-канал Zlawyers провел подсчеты: если 15 миллионов зрителей потратили по две минуты на этот эпизод, это в сумме составило 30 миллионов минут или 500 тысяч часов. При средней годовой нагрузке россиянина в 2000 часов получается, что общество потеряло 250 рабочих лет на один несерьезный вопрос.

Путин воспользовался ситуацией, чтобы высказаться об угрозе размещения вооружений в космосе. Но соотношение пользы к потраченному времени все равно оставляет неприятный осадок.

Фрик-парад в прямом эфире

Список необычных моментов прямой линии впечатляет. Некий гражданин появился в кадре с плакатом «Хочу жениться». Шамсудин Бобоев, представившийся корреспондентом газеты «СССР», вручил президенту сборник стихов о таджиках и предложил установить в России памятник Омару Хайяму. Один из блогеров попросил Путина подписаться на его канал в мессенджере. Прозвучало также обращение с требованием запретить экстрасенсов в стране.

Телеграм-канал «Обыкновенный царизм» прокомментировал ситуацию: на каждой встрече с президентом находится человек, устраивающий фрик-шоу и произносящий абсурдные монологи вместо конкретных вопросов. Но нынешняя прямая линия побила все рекорды по количеству странностей.

Серьезные темы утонули в хаосе

На фоне цирка несколько журналистов все же задали важные вопросы. Представительница Белгорода поинтересовалась проблемами с мобильным интернетом в регионе. Военный корреспондент Евгений Поддубный поднял тему водоснабжения в Донбассе. Коллега из Якутии спросила о теплоснабжении жилых домов. Однако эти обращения потерялись среди разговоров про пришельцев и семейные планы незнакомцев.

Непрофессионализм как диагноз

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская жестко раскритиковала уровень подготовки журналистов. По ее словам, у президента ограниченное время, и специалисты обязаны формулировать вопросы четко и по существу. Профессионал должен уложиться в минуту, а не растягивать вступление на несколько минут.

Особенно досталось журналистке издания «Другая Украина» Галине Меркуловой. Женщина так долго подводила к своему вопросу, что модераторы начали ее торопить. Вместо одной минуты она говорила почти четыре. Путин при этом отвечал без шпаргалок, держа всю информацию в голове. А некоторые журналисты даже по бумажке не смогли внятно прочитать текст.

Поплавская назвала происходящее позором. По ее расчетам, при более ответственном подходе президент успел бы ответить на 203 вопроса вместо 103. Главная претензия — президент не должен разбираться с проблемами конкретных поселков, это работа местных властей. Но вместо стратегических тем значительная часть эфира снова ушла на решение частных бытовых вопросов.

Прямая линия остается редким форматом прямого общения с главой государства. Но когда драгоценные часы эфира растрачиваются на несерьезные темы, возникает закономерный вопрос об эффективности такого формата.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok