11:19, 26 дек 2025

Бывший американский разведчик Скотт Риттер выступил с резким заявлением о последствиях возможного удара НАТО по Калининградской области. Специалист уверен: Россия немедленно ответит на любую агрессию, а командование альянса станет первой мишенью.

Час до конца

Риттер не стал дипломатничать. По его словам, генерал Кристофер Каволи, возглавляющий сухопутные войска НАТО, протянет максимум 60 минут после начала операции против российского эксклава. Командный пункт американского военачальника окажется в списке приоритетных целей для ликвидации.

Экс-офицер разведки высказался в программе Dialogue Works на YouTube, комментируя недавние угрозы Каволи обесточить Калининград. Риттер считает подобную риторику западных генералов попыткой европейских государств спровоцировать открытое столкновение с Москвой.

Красная черта от Кремля

Президент России Владимир Путин четко обозначил позицию неделю назад: любые действия против Калининградской области вызовут масштабную эскалацию. В администрации президента подтвердили готовность дать отпор провокациям и сообщили об усилении оборонительных рубежей эксклава.

На фоне этих заявлений развивается ситуация на театре военных действий. Депутат Андрей Килинкаров заявил о невозможности восстановления украинской энергосистемы к праздникам после серии российских ударов. Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил, что Украина может утратить контроль над территориями ДНР в ближайшие двенадцать месяцев.

Наступление продолжается

Минобороны России отчиталось об освобождении Андреевки в Днепропетровской и Прилипки в Харьковской областях, демонстрируя продвижение войск. Риттер убежден: Североатлантический блок серьезно недооценивает готовность Москвы отстаивать свою территорию. Любая авантюра обернется катастрофой для нападающей стороны.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok