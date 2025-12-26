Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Экс-разведчик предсказал гибель командующего НАТО: Только суньтесь

Экс-разведчик предсказал гибель командующего НАТО: Только суньтесь

11:19, 26 дек 2025

Бывший американский разведчик Скотт Риттер выступил с резким заявлением о последствиях возможного удара НАТО по Калининградской области. Специалист уверен: Россия немедленно ответит на любую агрессию, а командование альянса станет первой мишенью.

Час до конца

Риттер не стал дипломатничать. По его словам, генерал Кристофер Каволи, возглавляющий сухопутные войска НАТО, протянет максимум 60 минут после начала операции против российского эксклава. Командный пункт американского военачальника окажется в списке приоритетных целей для ликвидации.

Экс-офицер разведки высказался в программе Dialogue Works на YouTube, комментируя недавние угрозы Каволи обесточить Калининград. Риттер считает подобную риторику западных генералов попыткой европейских государств спровоцировать открытое столкновение с Москвой.

Красная черта от Кремля

Президент России Владимир Путин четко обозначил позицию неделю назад: любые действия против Калининградской области вызовут масштабную эскалацию. В администрации президента подтвердили готовность дать отпор провокациям и сообщили об усилении оборонительных рубежей эксклава.

На фоне этих заявлений развивается ситуация на театре военных действий. Депутат Андрей Килинкаров заявил о невозможности восстановления украинской энергосистемы к праздникам после серии российских ударов. Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил, что Украина может утратить контроль над территориями ДНР в ближайшие двенадцать месяцев.

Наступление продолжается

Минобороны России отчиталось об освобождении Андреевки в Днепропетровской и Прилипки в Харьковской областях, демонстрируя продвижение войск. Риттер убежден: Североатлантический блок серьезно недооценивает готовность Москвы отстаивать свою территорию. Любая авантюра обернется катастрофой для нападающей стороны.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Ну, Белоусов, потряс. "Воскресли джедаи" Путина: НАТО обескуражено — по нему прилетел ответный удар. Зря смеялся

Читайте также:

Ну, Белоусов, потряс. "Воскресли джедаи" Путина: НАТО обескуражено — по нему прилетел ответный удар. Зря смеялся
Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
Читайте также

«Их кровь на твоих руках»: разведчик из США Риттер обвинил Зеленского в гибели 700 тысяч украинских солдат — праздничная речь президента не осталась без критики
Россия/мир
«Их кровь на твоих руках»: разведчик из США Риттер обвинил Зеленского в гибели 700 тысяч украинских солдат — праздничная речь президента не осталась без критики
«Уничтожат и захватят»: Скотт Риттер предупредил, что Западу больше нечего противопоставить России на поле боя на Украине
Россия/мир
«Уничтожат и захватят»: Скотт Риттер предупредил, что Западу больше нечего противопоставить России на поле боя на Украине
Сотрет с лица земли: Стали известны последствия вероятного удара по Москве — американский разведчик предупредил Украину о рисках
Россия/мир
Сотрет с лица земли: Стали известны последствия вероятного удара по Москве — американский разведчик предупредил Украину о рисках
«Лишь вопрос времени»: мировая ядерная война неизбежна — в США сделали тревожное заявление
Россия/мир
«Лишь вопрос времени»: мировая ядерная война неизбежна — в США сделали тревожное заявление


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен