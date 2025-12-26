11:24, 26 дек 2025

В рядах украинских войск зафиксирован массовый исход. 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ покинула позиции практически в полном составе, сообщили в российских силовых структурах агентству РИА Новости 26 декабря 2024 года.

Источники в российских военных ведомствах подтвердили, что это подразделение не выполнило поставленные задачи и оставило свои позиции. По их словам, в украинской армии появляется всё больше таких частей, которые оказываются неспособны продолжать выполнение боевых задач, пишет Царьград.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что дезертирство в украинской армии приобрело массовый характер. Ежемесячно воинские части покидают до 30 тысяч военнослужащих.

Статистика украинских органов показывает масштаб явления. За десять месяцев 2024 года в стране возбудили 161 461 уголовное дело по факту самовольного оставления части. Это в четыре раза превышает показатели предыдущего года. Неофициальные данные говорят о ещё больших цифрах.

В начале года президент Украины Владимир Зеленский называл численность ВСУ в 880 тысяч человек. Военный эксперт Алексей Живов недавно оценил текущее количество украинских бойцов в диапазоне от 300 до 500 тысяч человек.

Один из украинских военнослужащих объяснил причины массового оставления позиций. По его словам, после принятия государственного бюджета на 2026 год стало ясно, что повышения выплат военным не будет. При этом зарплаты депутатов увеличили до 200 тысяч гривен.

Базовый оклад военнослужащего составляет чуть больше 20 тысяч гривен, что не позволяет содержать семью. Жены бойцов вынуждены брать кредиты. Из-за финансовых трудностей военнослужащий планирует покинуть часть, и такие настроения распространены среди многих его товарищей.

Особенно остро проблема стоит для военнослужащих с семьями. Холостым бойцам легче, поскольку их обеспечивает воинская часть. Военный прогнозирует дальнейший рост случаев самовольного оставления частей. Даже офицеры не препятствуют солдатам, так как сами испытывают финансовые затруднения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok