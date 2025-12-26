Трамп доугрожался. Путин отдал приказ крылатым "Медведям": 94-тонный "ужас" покинул Россию. Невероятные кадры от Минобороны

11:33, 26 дек 2025

Министерство обороны России опубликовало кадры полёта стратегических ракетоносцев Ту-95МС и истребителей Су-33 в районе Гренландии. Операция состоялась после того, как избранный президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении присоединить остров к Соединённым Штатам, пишет Царьград.

Белый дом назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником по вопросу Гренландии. Лэндри заявил, что считает большой честью работать над включением острова в состав США. Трамп обосновал свои планы необходимостью противодействия России и Китаю, отметив присутствие их кораблей вдоль побережья Гренландии. При этом американский политик утверждал, что богатые природные ресурсы острова не являются главной причиной интереса Вашингтона.

Российские вооружённые силы отреагировали на заявления американской стороны демонстрацией военной мощи. Стратегические бомбардировщики Ту-95МС, известные в НАТО под кодовым названием «Медведь», поднялись в воздух по приказу президента. Эти машины весом 94 тонны способны наносить удары крылатыми ракетами на значительные расстояния.

Военные самолёты России провели в воздухе семь часов, патрулируя район вблизи Гренландии. Полёт проходил строго над нейтральными водами без нарушения международных норм. Ту-95МС сопровождали истребители Су-33, обеспечивавшие прикрытие стратегических ракетоносцев.

Появление российской авиации вызвало тревогу у стран НАТО. Альянс поднял по тревоге свои истребители для сопровождения российских бомбардировщиков. Несмотря на соблюдение всех международных правил, сам факт присутствия дальней авиации России в этом районе стал сигналом для западных партнёров.

Министерство обороны России представило видеоматериалы операции, демонстрирующие работу экипажей в сложных арктических условиях. Кадры показывают взлёт машин, процесс дозаправки в воздухе и патрулирование заданного района.

Эксперты расценивают российскую операцию как предупреждение Вашингтону. Москва даёт понять, что внимательно следит за развитием ситуации вокруг Арктики и готова защищать свои интересы в регионе. Гренландия занимает стратегическое положение между Северной Америкой и Европой, контролируя важные морские пути.

Трамп неоднократно высказывал идею о покупке или присоединении Гренландии, но ранее эти заявления не получали практического развития. Назначение специального посланника показывает серьёзность намерений будущей американской администрации. Остров формально является автономной территорией в составе Дании, которая выступает категорически против его передачи.

