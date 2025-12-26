Все новости Уфы и Башкортостана
Ссора Максима Дивнича с "Ахматом": Бойцы СВО высказались, ничего не скрывая

11:39, 26 дек 2025

Военнослужащие с передовой вступились за бойца ММА Максима Дивнича на фоне его конфликта с представителями «Ахмата», пишет Царьград.

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военные записали видеообращение в поддержку известного бойца смешанных единоборств Максима Дивнича. Поводом для публичного выступления стало коллективное обращение, ранее поступившее в адрес спортсмена от представителей чеченского подразделения «Ахмат», а также распространяющиеся слухи о местонахождении Дивнича. Информация об этом, подкрепленная соответствующей видеозаписью, была обнародована в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На опубликованных кадрах группа военнослужащих с оружием в руках подтвердила факт непосредственного участия Максима Дивнича в боевых действиях. Бойцы опровергли домыслы о том, что спортсмен находится в тылу, и засвидетельствовали его присутствие на линии соприкосновения при выполнении поставленных задач. Участники записи выразили благодарность Дивничу за его принципиальную гражданскую позицию, готовность отстаивать справедливость и пообещали оказывать ему дальнейшую товарищескую поддержку в сложившейся ситуации.

 

К мнению фронтовиков присоединилась и администрация популярного профильного ресурса «Архангел Спецназа». Авторы канала выступили с критикой развернувшейся вокруг фигуры спортсмена информационной кампании, назвав происходящее «фарсом». По их мнению, подобные действия направлены на дискредитацию патриотически настроенных граждан. В сообщении подчеркивается недопустимость публичного осуждения человека, который не только защищает интересы страны с оружием в руках, но и активно пропагандирует здоровый образ жизни и приверженность традиционным ценностям.

Напомним, что конфликтная ситуация начала развиваться после инцидента в Луганске. Тогда Максим Дивнич вступился за женщин, к которым приставал нетрезвый мужчина. Спортсмен пресек действия нарушителя порядка. Позднее боец ММА сделал уточнение, что дебошир не имел никакого отношения к силовым структурам или подразделению «Ахмат», однако это заявление не снизило градус напряжения и не остановило волну критики в его адрес. Публичное выступление сослуживцев Дивнича стало новым этапом в развитии этого резонансного конфликта.

Автор: Семен Подгорный
Фото: СКРИНШОТ/МАКС ДИВНИЧ/HTTPS://T.ME/C/1245555900/32978
